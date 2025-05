Bensimon: 45 jaar mode zonder trends najagen

Hoe houdt een modemerk het 45 jaar vol? De vraag lijkt simpel, maar het antwoord wordt vaak te snel gegeven: door disruptie, technologische flexibiliteit en het najagen van trends. In tegenstelling tot de trend in een branche die steeds meer wordt gedomineerd door de korte termijn – zowel in de hoeveelheid collecties als in de snelle wisseling van creatief directeuren – heeft het Parijse modehuis Bensimon een andere weg ingeslagen. Een progressieve, organische en consistente weg. En, zoals het voorbeeld bewijst, waarschijnlijk ook een duurzamere.

Fundamentele flexibiliteit, consistentie in de vorm

Bensimon werd in de jaren 70 opgericht door de broers Yves en Serge Bensimon. In Frankrijk groeide het uit tot een geliefd merk – bijna emotioneel, zoals artistiek directeur Valentine Lax het noemt. Hun canvas sneakers zijn iconisch, hun winkels waren al “conceptstores” lang voor dat een trend werd. Wat Bensimon uniek maakt, is dat het zichzelf niet elk seizoen opnieuw probeert uit te vinden.

“Je zou kunnen denken dat een bedrijf voortdurend moet veranderen, zich moet aanpassen en de codes moet volgen. Bij Bensimon hebben we gekozen voor continuïteit.” Hier wordt duurzaamheid niet bereikt door rebranding, maar door trouw te blijven aan zichzelf – gecultiveerd, verfijnd en opnieuw geïnterpreteerd. Aldus Patrice Lataillade, financieel directeur, die drie jaar geleden na 25 jaar in de mode-industrie bij het bedrijf kwam. Zijn taak? Rationaliseren zonder te beperken. Optimaliseren zonder trends toe te geven. Niet “alleen de cijfers kloppend maken”, maar een coherente koers aanhouden: weten waarheen, waarmee en waarom.

Beslissen op basis van het instinct

Bij Bensimon is intuïtie belangrijker dan eindeloze meetings. “We besteden geen drie weken aan overwegingen. We gaan af op ons gevoel”, zegt de artistiek directeur. Een zin die de mentaliteit samenvat die van de oprichters is geërfd: een door overtuiging gedreven, responsieve en menselijke onderneming. Uit deze door iedereen gedeelde bedrijfscultuur ontstaan ‘gekke’ projecten, zoals de in drie maanden gelanceerde capsulecollectie met Castelbajac: gedurfd, snel, elders ondenkbaar. In deze flexibiliteit ligt de kracht van Bensimon: risico's nemen en tegelijkertijd trouw blijven aan het eigen DNA. De juiste mate van innovatie inbrengen, zonder het essentiële te verliezen.

Bensimon begrijpt dat flexibiliteit moet worden gecultiveerd. In de organisatie, in het vertrouwen, in de onafhankelijkheid. En Caroline Bonnet, hoofd van de persafdeling van het bureau L’Appart, zal dat niet tegenspreken: “Je kunt met hen over alles praten. Er heerst een zeldzame, bijna aanstekelijke vertrouwensrelatie. Je wilt verder gaan, meer doen.”

Duurzaam, ook achter de schermen

Dezelfde logica van duurzaamheid doordringt het hele model: de langdurige leveranciers, deels al meer dan veertig jaar partners, zijn er nog steeds. Maar met een heldere blik, herinnert Lataillade: “Wij zijn niet hun enige klanten. Je moet de levensvatbaarheid van een leverancier in de gaten houden. Een vertrouwensrelatie, ja, maar nooit star.” En als je de recente turbulentie – geopolitieke conflicten, logistieke spanningen – aanhaalt, glimlacht de financieel directeur: “Weet je, in 45 jaar hebben we al heel wat crises meegemaakt. Slowakije bijvoorbeeld…” Een verwijzing naar een historische partner die, ondanks de ups en downs van de wereld, altijd trouw is gebleven.

Deze pragmatische en tegelijkertijd op menselijke relaties gerichte blik leidt ook de ontwikkeling van het merk. Bensimon blijft trouw aan zijn wortels – 24 boetieks in Frankrijk, distributie in 40 landen, capsulecollecties voor decoratie en accessoires – maar wijst expansie om de expansie af. “Het gaat er niet om elke markt na te jagen. Je moet trouw blijven aan wat je bent, maar het beter overbrengen.” Vandaar de strategische samenwerking met L’Appart: om pijnpunten te identificeren, de digitale marketing te rationaliseren en te investeren waar het een echt effect heeft.

Rustig bouwen aan bekendheid

Terwijl merken overspoelen met boodschappen, beelden en influencers, slaat Bensimon een ander ritme aan. Minder samenwerkingen en influencers, maar een duidelijke lijn. “We zouden het net als alle anderen kunnen doen, net zoveel uitgeven als alle anderen. Maar is dat echt zinvol?”, vraagt Lataillade. Ook hier wordt liever slim geïnvesteerd. De eigen stem vinden, in een te luide wereld.

“We hebben echte knowhow. Nu moeten we het bekend maken. Maar niet tegen elke prijs”, benadrukt Lataillade. Ook hier staat de maat voorop. Geen TikTok tegen elke prijs. Geen oppervlakkige samenwerkingen. “We zoeken onze eigen weg in een verzadigde ruimte. Zonder een enorm budget. Met flexibiliteit, ja, maar ook met een zekere strengheid.” De strategie van Bensimon is dus gebaseerd op een bewust gekozen rationaliteit: het beste maken van wat je hebt, elke bron benutten. Niet bezwijken voor de sirenes van het puur digitale of excessieve samenwerkingen, zonder grondig na te denken over de relevantie ervan.

Het DNA als kompas

En dat is precies waar de kern van Bensimon ligt: het DNA. Sinds enkele jaren houdt het huis zich bezig met zijn wortels. In plaats van voortdurend naar heruitvinding te streven, heeft Bensimon er de voorkeur aan gegeven zichzelf opnieuw te lezen. Een terugkeer naar de oorsprong, geleid door Valentine Lax.

Sinds haar aantreden zijn de archieven het speelveld geworden. “We hebben de kasten heropend, de stoffen, de objecten, de souvenirs van Serge Bensimons reizen onderzocht.” De archieven zijn een schatkamer. Uit dit materiaal is een authentieke, tijdloze en zelfs unisex garderobe ontstaan – “omdat steeds meer mannen naar de boetieks komen en naar de oude broeken en trenchcoats vragen.” Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: “Een herencollectie maken? Dat is bijna alsof je een tweede bedrijf opricht”, herinnert de financieel directeur. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitbreiding van het assortiment niet zomaar een verdubbeling. Het gaat niet alleen om het toevoegen van producten: het is een nieuwe logistiek, een nieuwe distributie, een nieuw verhaal… Een compleet nieuwe organisatie.”

In het magazijn van Bensimon. Beeld: Bensimon

Samen vooruit

Elk bedrijf heeft zijn eigen manier van zakendoen. Sommigen vliegen te hoog, te snel en verbranden zich daarbij. Anderen bewegen langzamer, maar met meer duidelijkheid. Bij Bensimon is de vooruitgang collectief, bijna koorachtig. Een gezamenlijk succes, waarbij ambitie en flexibiliteit hand in hand gaan, waarbij delegatie de leiding niet verzwakt.

Daarin ligt misschien wel de mooiste paradox: hoe meer een directeur zijn macht kan decentraliseren, hoe meer hij een centrale figuur wordt.

Bij Bensimon zijn het de medewerkers die de oprichters weer in het middelpunt van het project plaatsen. Omdat ze echt vertrouwen voelen – en omdat in tijden van grote omwentelingen consistentie een hogere vorm van intelligentie is.

En misschien is dat uiteindelijk de les die Bensimon biedt aan degenen die anders willen ondernemen. Het merk heeft stormen, cycli en crises overleefd. Het heeft niet geprobeerd feller te schijnen dan de anderen, maar te bestaan met geduld, samenhang en een onwrikbaar geloof in zijn fundamentele waarden. Ja, er is een andere weg.

Een andere manier van ondernemen

Minder luid. Meer helderheid. Minder show, meer inhoud. Duurzaamheid is een bewuste keuze. Bij Bensimon is die keuze actief en doordacht. Het merk overleeft niet zomaar – het groeit met veerkracht. Niet door steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar door trouw te blijven aan wat écht werkt. Een bijna filosofische manier van werken, met aandacht voor de lange termijn.

Want trouw blijven aan een DNA betekent niet dat je de creativiteit beperkt – het betekent dat je het een ruggengraat geeft. Een samenhang, een oprechtheid. Omdat je een bedrijf kunt leiden zoals je voor een gezinswoning zorgt: met zorg, herinnering, spaarzame gebaren en de discrete kunst van het doorgeven. En omdat je succesvol kunt zijn zonder elke trend te volgen. Groeien zonder jezelf te verliezen. Bekend worden zonder jezelf te verraden. Bij Bensimon is consistentie geen gebrek aan creativiteit maar een houding. Het is de intelligentie van de lange adem.

