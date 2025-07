Berlijns modelabel Hund Hund sluit deuren na faillissement

Het Berlijnse modelabel Hund Hund sluit definitief zijn deuren. Shape of Things GmbH, het bedrijf achter het label, meldde in december al faillissement aan bij de rechtbank van Charlottenburg. De website van Hund Hund bleef tot nader order gesloten en de verwerking van bestellingen, terugbetalingen of vouchers werd opgeschort. Nu volgt het definitieve einde.

Op Instagram kondigt het label een 'afscheids'-uitverkoop aan in september. "We sluiten het hoofdstuk Hund Hund af met geselecteerde archiefstukken en onze laatste ontwerpen. Wat begon in een appartement in Neukölln, eindigt hier - alles moet weg", aldus het bericht.

Na acht jaar komt er zo een einde aan het verhaal van het Berlijnse label Hund Hund, opgericht in 2016. Het modelabel werd opgericht door Rohan Michael Hoole en Isabel Kücke en gold als pionier op het gebied van transparantie en duurzaamheid in de mode-industrie. Het doel van het label was stijlvolle, tijdloze en duurzame mode te creëren voor een 'minimale garderobe', zowel voor vrouwen als mannen, en zelfs voor honden.

De productie vond eerlijk en lokaal plaats in Europa, met een duidelijke focus op ethische waarden en radicale prijstransparantie. Klanten kregen inzicht in de volledige toeleveringsketen, van materiaalkosten tot winstmarge.

De precieze redenen voor het faillissement zijn tot nu toe onduidelijk. In december schreef het label: 'Het spijt ons zeer dat we momenteel geen nadere informatie kunnen geven, en het spijt ons oprecht wat de impact van dit nieuws is.'