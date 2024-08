Bernard Arnault krijgt Polène in handen met minderheidsbelang

Bernard Arnault heeft een stap gezet in de richting van Polène, een bekend lederwarenmerk. Het merk maakt geen deel meer uit van de portefeuille van Otium Capital, de investeringsmaatschappij van Pierre-Édouard Stérin. Volgens de media L'Informé heeft L Catterton, het investeringsfonds van LVMH, nu een minderheidsbelang in Polène verworven.

Op 11 juli berichtten de media Les Echos over het vertrek van Otium Capital uit Polène. Later, in augustus, werd bekend dat Eutopia, een investeringsmaatschappij voortgekomen uit Otium Capital, haar aandeel heeft verkocht aan L Catterton. Dit fonds ontstond in 2016 uit de samenwerking tussen Catterton, de luxegroep LVMH, en de familiale holding van Bernard Arnault.

LVMH’s interesse in Polène kan deels worden verklaard door de betrokkenheid van Cyril Guenoun. Guenoun, medeoprichter van Aglaé Ventures (het durfkapitaalfonds van Groupe Arnault) en adviseur van LVMH, had al in 2016 een minderheidsbelang verworven in Polène, naast andere investeerders.

Polène, opgericht in 2016 door de broers en zussen Elsa, Mathieu, en Antoine Mothay, staat bekend om zijn minimalistische ontwerpen. Het merk, dat zijn producten in Ubrique, Spanje laat vervaardigen, heeft ook winkels in Parijs, Tokio, Seoul, en New York. Binnenkort opent Polène een nieuwe boetiek in Londen en in 2025 in Hamburg.

Otium Capital heeft geen commentaar gegeven op de verkoop aan FashionUnited.

Dit vertaalde artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.