Bernard Arnault over importheffingen: een 'goede overeenkomst', niet 'perfect' maar 'noodzakelijk'

Parijs - Bernard Arnault, CEO van 's werelds grootste luxeconcern LVMH, verdedigt de heffingenovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Europa. De overeenkomst is niet 'perfect', maar was 'noodzakelijk' in de 'huidige context', aldus Arnault in een opiniestuk gepubliceerd door de krant Les Echos.

“De overeenkomst die zondag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is gesloten, roept kritiek op. Als leider van een Europees bedrijf wil ik echter benadrukken dat een impasse moest worden voorkomen”, aldus de miljardair. “In de huidige context is dit een goede overeenkomst.” “Niet Europa heeft om deze overeenkomst gevraagd”, maar “tegenover een partner die zich aan de bestaande regels kan onttrekken, moesten we standhouden zonder een breuk te veroorzaken”, aldus de CEO van LVMH, eigenaar van Louis Vuitton, Dior, Celine en de krant Les Echos.

Hij vindt het echter 'jammer' dat wijn en gedistilleerde dranken, die massaal vanuit Frankrijk en de EU naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, 'niet in deze overeenkomst zijn opgenomen'.

Zijn groep realiseerde in de eerste helft van 2025 bijna zeven procent van zijn omzet met wijn en gedistilleerde dranken, met name dankzij de champagnes van Moët & Chandon en de cognac van Hennessy.

Volgens Arnault 'weet Europa zijn strategische sectoren te verdedigen', 'een blijk van intelligentie'. De Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigden zondag in Schotland een douaneovereenkomst aan, die bepaalt dat Europese producten die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, vijftien procent belasting betalen.

In de hoop een handelsoorlog te voorkomen, heeft de EU zich ook verbonden tot 750 miljard dollar aan energieaankopen, met name om Russisch gas te vervangen, en tot 600 miljard dollar aan extra investeringen in de Verenigde Staten.

Emmanuel Macron had dinsdag nog niet gereageerd op deze aankondigingen, maar premier François Bayrou sprak maandag van een 'zwarte dag' voor Europa, dat zich volgens hem 'neerlegt bij de onderwerping'.

In juni maakte de zoon van Bernard Arnault, Antoine Arnault, grapjes over de bevoorrechte relatie van zijn vader met Donald Trump, die hij al lang kent. “Je hebt misschien gemerkt dat hij naast zijn vele petten onlangs diplomaat is geworden”, zei Antoine Arnault.