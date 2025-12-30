Bershka opent eerste winkels in de Verenigde Staten in 2026; Inditex versnelt Amerikaanse expansie

Inditex bevestigt de opening van de eerste fysieke Bershka-winkels in de Verenigde Staten in 2026. Dit is een belangrijke stap in de langetermijnexpansiestrategie van de groep op deze markt. De aankondiging volgt op de presentatie van de Inditex-resultaten over het derde kwartaal van boekjaar 2025.

Met deze lancering wordt Bershka het derde Inditex-merk met fysieke winkels in de Verenigde Staten. Zara en Massimo Dutti gingen Bershka voor. Massimo Dutti keerde in november 2024 terug op de markt met een winkel in Miami. Volgens Inditex algemeen directeur Óscar García Maceiras opent Bershka twee winkels, beide in Miami. Dit bouwt voort op de “uitstekende online prestaties” van het merk in het land.

“De Verenigde Staten is een zeer relevante markt voor ons,” aldus García Maceiras tijdens de analistenbijeenkomst. “We zien hier voortdurend kansen voor de uitvoering van onze strategie in geselecteerde markten.” Ondanks sterke resultaten heeft Inditex nog steeds een ‘laag marktaandeel’ in de Verenigde Staten. Toekomstige groei ligt daarom “in eigen handen en is niet afhankelijk van marktprestaties.”

De uitrol van Bershka maakt deel uit van een breder investeringsprogramma in de Verenigde Staten. In 2025 opende Inditex flagshipstores zoals Zara in The Grove in Los Angeles en een nieuwe winkel in Las Vegas. Ook breidde het bedrijf uit naar de zesentwintigste staat met een winkel in Charlotte, North Carolina. De gerenoveerde Newbury Street-winkel in Boston heropende eveneens. Voor 2026 plant de groep verdere grote projecten. Hieronder vallen een Zara flagshipstore op Union Square, San Francisco, en een renovatie van de Fifth Avenue-locatie in New York.

Inditex erkende Lefties tijdens de presentatie van de resultaten formeel als zijn achtste merk. De bevestiging van Bershka’s fysieke entree in de Verenigde Staten is echter een belangrijke strategische mijlpaal. Dit versterkt de multi-brand aanwezigheid van de groep in een van ’s werelds meest concurrerende modemarkten.