Beslissende fase in bemiddelingsprocedure voor Zalando

De onderhandelingen over een sociaal plan voor de medewerkers van het met sluiting bedreigde Zalando-logistiekcentrum in Erfurt naderen een cruciale fase. Voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van de bemiddelingscommissie op dinsdag, maken de ondernemingsraad en het personeel duidelijk dat het bestuur van de online modewinkel zijn sociale verantwoordelijkheid moet nemen. “We laten ons niet als afval dumpen”, verklaart de ondernemingsraad, verwijzend naar een actie van het personeel.

Uit protest tegen de sluiting van de locatie hebben medewerkers de afgelopen dagen afgedankte werkkleding opgestapeld voor het fabrieksterrein. Daarnaast is er een ketting van werkjassen om de fabriek gespannen en zijn er handtekeningen verzameld tegen het beleid van de directie.

Ondernemingsraad eist eerlijk sociaal plan

Tegen de achtergrond van Zalando's miljardeninvesteringen in bedrijfsovernames zoals About You, de terugkoop van aandelen en sportsponsoring, is een eerlijk en sociaal rechtvaardig sociaal plan noodzakelijk, aldus de ondernemingsraad. Dit plan moet de economische nadelen voor de 2.100 getroffen medewerkers adequaat verzachten.

Een volgende bijeenkomst van de door de arbeidsrechtbank van Erfurt ingestelde bemiddelingscommissie staat gepland voor donderdag 9 juli. Hierbij gaat het zowel om een belangenafweging als om het sociaal plan. Het bestuur van het Dax-concern wil de volledige locatie in de hoofdstad van Thüringen eind september sluiten.

Na weken van radiostilte zijn het management en de ondernemingsraad eind mei de gesprekken over de belangenafweging en het sociaal plan gestart. Dit volgde op een schikking waarin was afgesproken om eerst buiten een bemiddelingscommissie te onderhandelen. Omdat er op 20 juni geen overeenstemming was bereikt, ligt de bal nu bij de bemiddelingscommissie, onder voorzitterschap van een voormalige arbeidsrechter.