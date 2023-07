Besparingen bij About You werpen vruchten af: aangepast ebitda weer in zwarte cijfers in eerste kwartaal

De optimalisatie van de voorraad, logistiek, marketingplanning en personeelswerving bij het Duitse About You Holding SE werpt zijn vruchten af. Het bedrijf behaalt namelijk een aangepast ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 4,2 miljoen euro op voor het eerste kwartaal van boekjaar 2023-2024. Een jaar eerder noteerde het bedrijf nog een verlies van 28,8 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële kwartaalverslag.

De daling van 51,1 procent in marketingkosten had de grootste invloed op het behalen van een positieve ebitda. Ook de administratieve kosten daalden met 15,1 procent.

De omzet van About You groeide in het eerste kwartaal met 0,6 procent naar 507,1 miljoen euro, ondanks de sterke vergelijkingsbasis, aanhoudend hoge voorraadniveaus in de modesector en het getemperde consumentensentiment als gevolg van het koele weer in Europa, zo staat in het verslag. In de loop van het kwartaal herstelde het consumentenvertrouwen in de eurozone licht.

“We hebben in het eerste kwartaal van 2023/2024 al break-even gedraaid in wat nog steeds een uitdagende marktomgeving is”, aldus Tarek Müller, medeoprichter en co-CEO van About You, in het verslag. "Door vroegtijdige strategische en operationele maatregelen konden we onze voorraden, logistiek en marketing- en personeelsplanning verder optimaliseren. Dit werpt nu zijn vruchten af: onze maatregelen beginnen effect te hebben en zichtbare resultaten op te leveren. Samen met de gerealiseerde omzetgroei hebben we in het afgelopen kwartaal de basis gelegd voor winstgevende groei van onze Groep op de lange termijn.”

De positieve cijfers in het eerste kwartaal bevestigen nogmaals de verwachting break-even te draaien wat betreft het aangepaste ebitda in boekjaar 2023-2024. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de omzet van de groep zal groeien tussen de 1 en 11 procent op jaarbasis.