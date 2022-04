Bestedingen aan kleding in maart hoger dan pre-corona niveau

Consumenten gaven in maart van dit jaar gecorrigeerd voor inflatie zes procent meer uit aan kleding dan in maart 2019, het laatste jaar voor de corona maatregelen. Dat blijkt uit een analyse die ABN AMRO uitvoerde op hun transactiedata. De stijging vond plaats ondanks een dieptepunt in het economisch vertrouwen, dat met min 39 op het laagste punt in negen jaar lag.

Onder andere de grote baanzekerheid, het voorlopige eind van de corona maatregelen en het hierbij terugvallen op oude gewoontes worden genoemd als redenen voor de stijging in uitgaven. Daarnaast wordt er in het rapport wel genoemd dat het vaak een tijdje duurt voor consumenten hun koopgedrag veranderen. Er wordt dan ook voorspeld dat het verminderde consumentenvertrouwen een daling in de bestedingen in de tweede helft van het jaar en in 2023 zouden kunnen aankondigen.

Redenen van deze vertraging zijn bijvoorbeeld dat nog niet alle huizen de stijgende energieprijzen voelen omdat ze nog volgens een contract met vaste tarieven betalen. Ook hebben veel consumenten een spaarpot opgebouwd als resultaat van verminderde uitgaven in lockdown periodes.

Wel kan met name de arbeidskrapte als dempend werken op de daling van het economisch vertrouwen. Baanzekerheid wordt genoemd als een factor die mensen relatief veel zelfvertrouwen in het maken van economische uitgaven biedt.

Ook afgelopen juni, juli en augustus waren overigens goede maanden voor de kledingindustrie: de uitgaven aan kleding waren toen respectievelijk elf, zes en twaalf procent hoger dan in 2019.