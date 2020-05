Bestempeld als ‘fashion disruptor’ door Prada: Nederlandse start-up StyleSearch van start

Gekozen worden door onder andere Prada en andere grote textielbedrijven zoals Reda, Albini Group en Marzotto als een ‘fashion disruptor van de toekomst’ is niet niks. Het overkwam StyleSearch, de Nederlandse start-up die vanaf vandaag live is. StyleSearch is een FashionTech bedrijf dat ‘de nieuwe generatie van de mode zoekmachine aanbiedt’.

Een mode zoekmachine? Klinkt verdacht veel als bijvoorbeeld Lyst.com. Waar normale zoekmachines generieke resultaten laten zien, is het mogelijk bij StyleSearch om een gepersonaliseerd aanbod te krijgen. De voorkeuren van stijl van de consument worden gecombineerd met de laatste trends die het bedrijf door middel van een algoritme op social media heeft gespot. Doordat consumenten zoekresultaten kunnen liken of disliken verzamelt het bedrijf zo stijlinformatie waardoor een gepersonaliseerd aanbod opgesteld kan worden. Stylesearch toont vervolgens enkel producten die lijken op wat de gebruiker aangegeven heeft leuk te vinden en bouwt een stijlprofiel op van de gebruiker. Het bedrijf maakt het dus makkelijker voor consumenten om relevante producten te vinden in plaats van pagina’s en pagina’s aan items door te scrollen.

Nederlandse start-up StyleSearch innoveert mode zoekmachine

COO Noud van den Eerdenbeemt meldt dat het nieuwe platform tijdens de coronacrisis relevanter is dan ooit. Consumenten kunnen nu niet fysiek naar de winkel om stijladvies in te winnen. Merken kunnen profiteren van de StyleCreator op het platform. De Stylecreator gebruikt de informatie die het platform heeft verkregen van de gebruiker en combineert deze met de brandlook van de retailer. Vervolgens worden gepersonaliseerde outfits gecreëerd die overeenkomen met de stijl van het merk of de retailer. “Zo worden de voordelen van fysiek instore winkelen naar de huiskamer gebracht via het online platform.”

Op het moment van de lancering zijn zo’n 40 merken al aangesloten bij Stylesearch. Dit aantal moet natuurlijk de komende tijd uitgebreid worden. Als merk is het vrij simpel om aan te sluiten bij het platform, zo meldt Van den Eerdenbeemt. Het platform werkt door middel van een productfeed en de kosten zijn op basis van cost per sale en eenmalige kosten voor het algoritme. Onder andere G-Star Raw, Miinto, Asos, Nike en About You werken al met de Nederlandse start-up samen. Ook Nederlandse namen zoals Jeans Centre, Bijenkorf en Jac Hensen zijn al aangesloten.

">

Nederlandse start-up StyleSearch lanceert mode zoekmachine 2.0

StyleSearch werd samen met negen andere start-ups verkozen tot ‘fashion disruptor’ uit een groep van 1200 aanmeldingen. De gekozen bedrijven mochten deelnemen aan de Startupbootcamp, een speciaal traject van 13 weken die bedrijven verder helpt met hun ideeën. Naast StyleSearch werden Aoiship, Bigthinx, Gfaive, Namek, Obsess, Renoon, SKMMP, Staiy, Ubique en Viume gekozen voor het traject. De bootcamp wordt ondersteunt door dus de Prada Group, wolmaker Reda, katoenmolens Albini Group en Marzotto Group en Accenture en PwC.

Het bedrijf werd in 2017 gestart door Orpheo Bena in Amsterdam. Na zelf verdwaald te raken in de bergen zoekresultaten op mode platformen besloot StyleSearch dat het anders moest en kan. Het algoritme dat het bedrijf ontwikkelde is twee jaar lang getraind in het herkennen van de laatste fashion trends op social media.

Beeld: StyleSearch, portret aan het einde van de tekst: oprichter van StyleSearch Orpheo Bena.