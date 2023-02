BestSecret lanceert platform waarop merken zelf overstock kunnen verkopen

BestSecret biedt Europese merken binnenkort een nieuwe manier om van hun overgebleven voorraden af te komen. De discounter werkte tot dusver samen met merken volgens een wholesale-model, maar lanceert nu ook een platform waarop merken hun overstock zelf direct met korting kunnen aanbieden aan klanten. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Voor dat zogenaamde ‘Curated Platform’ werkt BestSecret alleen samen met geselecteerde merken uit het hogere segment, zo laat het bedrijf weten.

BestSecret onderscheidt zich als online discounter door de besloten klantenkring. Daartoe kunnen geïnteresseerden alleen toegang krijgen door zich te laten uitnodigen door een bestaand lid. Het aanbod van BestSecret, dat bestaat uit kleding van merken in het hogere segment, is alleen voor deze klanten te zien.

Aan klanten biedt BestSecret een exclusief aanbod, aan merken een manier om hun overstock op discrete wijze van de hand te doen, is het idee. Volgens het bedrijf doet het publiekelijk weergeven van afgeprijsde artikelen af aan de waarde van een merk. Daarnaast kunnen merken op deze manier ‘controle houden over hun inventaris, marges en productpresentatie’.

Het platform wordt geïntegreerd in de bestaande webshop van BestSecret. Het platform is momenteel al actief in Duitsland. De bedoeling is dat het wordt uitgerold naar de 27 andere Europese landen waar BestSecret vandaag de dag al aan levert. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen internationaal 2,7 miljoen actieve klanten.