Bestseller doet grootste duurzaamheidsinvestering ooit, pompt 100 miljoen in windenergieproject in Bangladesh

De Deense modegroep investeert 100 miljoen dollar in een windenergieproject in Bangladesh met als doel de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van de mode-industrie te beperken. De investering komt omgerekend neer op 92,3 miljoen euro. Het is de grootste investering op het gebied van duurzaamheid die het bedrijf ooit heeft gedaan.

Het windenergieproject zou ervoor moeten zorgen dat tegen 2028 de energie, die wordt opgewekt door windturbines in de buurt van de kust, het elektriciteitsnet van Bangladesh kunnen voeden, zo staat in het persbericht. Bedrijven worden hierdoor voorzien van hernieuwbare energie.

Bestseller is een van de vele internationale modebedrijven die hun kleding in Bangladesh laten maken. Zij zullen dus baat hebben bij het versterken van de infrastructuur met groene energie. “Bij Bestseller zijn we vastbesloten om onze klimaatvoetafdruk te verbeteren en om de groene transitie in de modewereld te ondersteunen en te versnellen. De weg vrijmaken voor een duurzame energie-infrastructuur in Bangladesh is een van de vele stappen die we kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We steunen deze taak met trots en overtuiging," zegt Anders Holch Povlsen, CEO en eigenaar van de Deense modegroep, in het persbericht.