Bestseller-eigenaar verwerft meerderheidsbelang in Brits merk Drake’s

Anders Holch Povlsen, eigenaar van de Deense modegigant Bestseller Group en de grootste aandeelhouder van e-tailer Asos, verwerft een meerderheidsbelang in het Britse herenmodemerk Drake’s.

Uit nieuwe documenten van Companies House (gelijk aan de Kamer van Koophandel) blijkt de overdracht van een belang van 75 procent in Drake’s aan 28.10.2025 Limited, een firma onder leiding van Povlsen. Een officiële aankondiging door beide partijen is uitgebleven. FashionUnited heeft contact opgenomen met Drake’s voor meer informatie.

Het nieuws volgt op het vertrek van Mark Cho. Hij maakte vorige maand in een Instagram-post de verkoop van zijn aandelen in de Savile Row-kleermaker bekend. Cho werd in 2010 eigenaar van Drake’s, na het vertrek van oprichter Michael Drake. Volgens de directeur is het bedrijf sindsdien ‘verzevenvoudigd door de uitbreiding van de collectie en het klantenbestand wereldwijd’.

Cho voegde daaraan toe dat hij, met de evolutie van Drake’s, inzag dat het ‘een andere bestuurder nodig had voor de volgende levensfase’. Dit was voor hem de reden zijn aandeel te verkopen aan een ‘discrete, trouwe fan van het merk en een uitzonderlijk belangrijke speler in de modewereld’. Zijn voormalige mede-eigenaar, Michael Hill, blijft aan als algemeen en creatief directeur nu Drake’s een nieuw hoofdstuk ingaat.

De leiderschapswissel volgt op een periode van sterke financiële groei voor Drake’s. In het jaar eindigend op 31 maart 2025 steeg de omzet met twintig procent op jaarbasis naar 19,6 miljoen pond. Verder was er sprake van een ‘sterke outperformance’ in de direct-to-consumer-kanalen, wat de brutowinst deed stijgen naar 9,8 miljoen pond. Het bedrijf, opererend onder Carrington Hull Associates, verkoopt via wholesale-accounts en winkels in Londen, New York en Seoul. Daarnaast beschikt het over een e-commerceplatform.

Voor Povlsen betekent de overname een verdere groei van zijn reeds gevestigde portfolio. Een groot deel van zijn zaken loopt via zijn Deense holding- en investeringsmaatschappij Heartland. Zijn belangrijkste modebedrijf, Bestseller Group, waarvan hij de bestuursvoorzitter is, exploiteert de merken Jack & Jones, Vero Moda en Only.