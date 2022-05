Bestseller en Kering investeren in startup dat leer groeit in laboratorium

Bestseller en Kering hebben deelgenomen aan een financieringsronde van Vitrolabs Inc ter waarde van 46 miljoen dollar (43,7 miljoen euro). Vitrolabs Inc is een startup die zich richt op het groeien van leer in een laboratorium. Naast Bestseller en kering nam onder andere ook acteur Leonardo DiCaprio en diverse andere bedrijven deel aan de financieringsronde, zo blijkt uit een persbericht.

Vitrolabs ontwikkeld een nieuw wetenschappelijk proces waarbij dierlijk leer, dus niet vegan leer, gecultiveerd kan worden in een laboratorium. De investering zal gebruikt worden om de productie verder te bouwen en op te schalen, aldus het persbericht. Vitrolabs is in 2016 opgericht door Ingvar Helgason en wil materiaal met hoge kwaliteit creëren die voldoen aan de standaard van de luxe industrie, terwijl het wel de milieuimpact verlaagt en dierenwelzijn verbetert.

“Er is een explosie geweest van bedrijven die alternatieven voor leer ontwikkelen,” aldus Helgason in het persbericht. “Bij Vitrolabs worden echter de biologische eigenschappen van het leer behouden die de industrie, de ambachtslieden en consumenten zo waarderen, terwijl de milieu en ethische aspecten van conventioneel leer weg worden genomen.”

Naast investeren in het bedrijf, zal Kering Vitrolabs ook steunen bij het testen van product kwaliteit, het verven van het leer en de ‘finishings’.