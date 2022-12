Bestseller gaat leer van boombladeren testen in schoenenlijn

Als onderdeel van een reeks investeringen in alternatieve productiemethoden heeft modeconcern Bestseller aangekondigd dat het gaat samenwerken met Biophilica bij de ontwikkeling van zijn materiaal Treekind. Bestseller zal het materiaal testen met zijn herenkledingmerk Jack & Jones.

De Britse start-up werkt momenteel aan een alternatief schoeisel dat gebruik maakt van lignocellulose uit bladeren en een natuurlijk bindmiddel, met de ambitie een recycleerbaar materiaal te creëren dat ook geschikt is voor compostering wanneer een product het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

In een persbericht vertelt Camilla Skjønning Jørgensen, innovatiemanager van het bedrijf: "De verwerking van leer heeft een grote impact op het klimaat, maar we moeten er ook voor zorgen dat de alternatieven niet alleen een nieuw milieuprobleem creëren, zoals een hoog plasticgehalte of verminderde kwaliteit en duurzaamheid." De financiering vindt plaats via de investeringstak van de groep, Invest FWD, via welke het een aantal innovatieve projecten heeft ondersteund met betrekking tot verschillende aspecten van de productie, zoals textielrecycling of afval-naar-vezel-technologie.

De nieuwe samenwerking komt slechts zeven maanden nadat Bestseller een investering in en samenwerking met VirtoLabs aankondigde, dat leer kweekt via gekweekte laboratoriumcellen van dieren.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.