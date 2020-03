Bestseller: ‘Geen dwangarbeid bij Jack & Jones’

Australische onderzoekers linken Jack & Jones en ruim tachtig andere modelabels aan dwangarbeid. Een rapport van de Australian Strategic Policy Institute stelt dat tienduizenden Oeigoeren, een Chinese minderheidsgroep, het slachtoffer zijn van dwangarbeid in Chinese fabrieken. Jack & Jones zou samenwerken met de Chinese producenten Youngor en Esquel.

Jack & Jones-moederbedrijf Bestseller A/S komt nu met een reactie. “Bij Bestseller en Jack & Jones distantiëren we ons sterk van het gebruik van dwangarbeid en hebben we een duidelijk omschreven beleid op dit gebied,” zegt Line Ernlund, communicatiemanager bij Bestseller, in een persbericht. “Het rapport is voor ons nieuw en we zijn nu in overleg met onze leverancier om meer informatie en duidelijkheid over het rapport te ontvangen.”

Het Deense modebedrijf benadrukt daarnaast dat het niet samenwerkt met Youngor, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. Wel werkt Bestseller samen met Esquel, en zegt hierover dat deze leverancier bekendstaat “om zijn focus op duurzaamheid en een sterke bedrijfsethiek”. Esquel beschikt over drie productielocaties in Xinjiang, waar 1.270 mensen werken. Daarvan zijn 380 Oeigoeren.

Naast Jack & Jones, worden modelabels zoals Nike, Zara en Adidas met de dwangarbeid-praktijken gelinkt.