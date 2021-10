Bestseller Group behaalt recordresultaten en kondigt bonusuitkering aan

Het Deense kledingbedrijf Bestseller A/S heeft afgelopen vrijdag posiieve cijfers over het boekjaar 2020/21 gepresenteerd. Het bedrijf had "de beste resultaten in de geschiedenis van het bedrijf behaald, door de Covid 19-pandemie te boven te komen", zo maakte het moederbedrijf van merken als Vero Moda, Jack & Jones, Only en Vila bekend. Als erkenning voor de "collectieve inspanningen" die tijdens de gezondheidscrisis zijn geleverd, kondigde het concern aan dat het alle werknemers een extra maandsalaris zou uitbetalen. De Bestseller Group raamde het totale bedrag van de bonussen op 300 miljoen Deense kronen, omgerekend ongeveer 40 miljoen euro.

In het boekjaar dat eind juli afliep, bedroeg de omzet van de groep 26,4 miljard Deense kronen (3,5 miljard euro). Dit was negen procent meer dan in het voorgaande jaar. De winst vóór belastingen bereikte een niveau van 4,6 miljoen Deense kronen (0,6 miljoen euro), na een terugval tot 776 miljoen Deense kronen (104 miljoen euro) in het vorige boekjaar als gevolg van de Covid 19-pandemie.

"Het is een resultaat waar we tevreden mee kunnen zijn," zei Group CEO Anders Holch Povlsen in een verklaring. "Bovendien is het een resultaat dat beter is dan we hadden verwacht of zelfs maar gehoopt. Het is een opmerkelijk jaar geweest dat velen heeft verrast. We zijn echt dankbaar dat we zijn waar we nu zijn." Met zijn recente investeringen is de groep erin geslaagd "nog dichter bij onze klanten en partners te komen", aldus Holch Povlsen. De onderneming zal deze inspanningen nu "handhaven en verder versterken".

