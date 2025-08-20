Bestseller investeert in Duitse recyclingfirma Matterr

Het Deense kledingconcern Bestseller kondigde woensdag een nieuwe strategische samenwerking aan met de Duitse recycling start-up Matterr. De modegroep, met merken als Vero Moda, Only en Jack & Jones, investeert via haar investeringsmaatschappij Invest FWD in het bedrijf. Matterr is gespecialiseerd in chemische processen voor de recycling van polyesterafval. Zij ontvingen eerder al 30 miljoen euro aan subsidies van de EU-structuurfondsen EFRE en JTF.

Dankzij deze steun en de investering van Bestseller kan Matterr een eerste fabriek bouwen om haar recyclingproces op te schalen. De bouw van de fabriek start volgend jaar. Na voltooiing kan de fabriek jaarlijks 10.000 ton polyesterafval omzetten in nieuwe grondstoffen.

Dorte Rye Olsen, hoofd Duurzaamheid bij Bestseller, licht de investering toe: "Matterr is een jong bedrijf met een interessante oplossing die op grote schaal kan worden toegepast, ten bate van de hele mode-industrie." Ze voegt toe: "Wij geloven in de schaalbaarheid van hun technologie en het commerciële potentieel van het bedrijf."

Met deze samenwerking zet Bestseller haar steun aan innovatieve bedrijven voort. In de afgelopen jaren heeft het concern 240 miljoen Deense kronen (32 miljoen euro) geïnvesteerd in opkomende bedrijven die nieuwe duurzame materiaalprocessen ontwikkelen. "Een belangrijk criterium voor investeringen is dat ze niet alleen voldoen aan de behoeften van Bestseller, maar ook bijdragen aan de vooruitgang van de gehele modebranche."

Melanie Hackler, CEO van Matterr, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met de Deense textielgigant. "Om onze ambitieuze doelen te bereiken, is het essentieel om de juiste partners te hebben", benadrukt ze. "Met Bestseller delen we niet alleen dezelfde denkwijze en waarden, maar ook de overtuiging dat echte verandering ontstaat door pragmatische samenwerking. Samen bouwen we aan een partnerschap dat is gericht op de bedrijfsmodellen van de toekomst."