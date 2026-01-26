Bestseller lanceert nieuw wholesalemerk Hypedrop: Elke week drops inkopen, binnen zes weken geleverd

Deense modegroep Bestseller introduceert een nieuw merk speciaal voor de wholesale. Het merk Hypedrop ‘luistert continu naar de markt en vertaalt vraag direct naar gecureerde wekelijkse productdrops’ aldus het persbericht.

De collectie van Hypedrop wordt gecreerd op basis van data-analyses, digitaal design en AI-ondersteunde besluitvorming. Naar eigen zeggen kan het merk anticiperen op wat retailers nu nodig hebben.

Elke maandag komt een gecureerde drop van 10 tot 15 items live op Bestseller’s More–platform waar wholesaleklanten toegang tot hebben. Wholesaleklanten hebben 72 uur om hun orders te plaatsen. Woensdag om 23:59 sluit het ordervenster en wordt de productie van de items gestart. De levering van de items vindt binnen zes weken plaats, aldus het persbericht. Hierdoor wordt overproductie geminimaliseerd. De eerste drop is inmiddels gelanceerd en wholesaleklanten kunnen instappen.

"Met Hypedrop brengen we de efficiëntie en gebruikservaring van moderne e-commerce naar de wholesalewereld. Dit is niet alleen een nieuw label, het is een nieuwe manier van werken die de waardeketen herdefinieert op basis van realtime vraag naar producten waar consumenten écht naar op zoek zijn”, aldus Rine Wager Bock, Head of Brand bij Hypedrop.

Credits: Bestseller/Hypedrop

