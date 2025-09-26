Bestseller ontkent ‘schadelijke’ beschuldigingen van kinderarbeid

De Deense modegigant Bestseller – het moederbedrijf van Jack & Jones, Vero Moda en Only – ontkent de beweringen van omroep TV 2 over bewijs van kinderarbeid in zijn toeleveringsketen.

In een openbare verklaring verwijst Bestseller specifiek naar twee documentaire-afleveringen van het Deens mediabedrijf, uitgezonden via TV 2 en TV 2 Play. Deze afleveringen bevatten beschuldigingen tegen textielbedrijven in Bangladesh die gelinkt zijn aan het modeconglomeraat. Vier anonieme bronnen, die beweren voormalige medewerkers te zijn, stellen dat het bedrijf een oogje dichtkneep voor greenwashing, kritieke arbeidsomstandigheden, loonniveaus en de impact op het milieu.

De meest opvallende beschuldiging betreft kinderarbeid. Twee gevallen hiervan zouden zijn ontdekt in fabrieken die momenteel voor Bestseller werken of in het verleden hebben gewerkt. Eén geval wijst op kleding voor Bestsellers merk Vila, waarbij de productie zou zijn uitbesteed aan fabrieken waar minderjarigen werkten. Ook verderop in de toeleveringsketen van Bestseller, bij een voormalige partner, zouden er zorgen zijn over kinderarbeid.

Bestseller beschuldigt TV 2 van ‘onjuiste’ en ‘onvolledige’ beweringen

In reactie op de beweringen stelt Bestseller dat het een dialoog met TV 2 heeft proberen aan te gaan. Het bedrijf informeerde de omroep dat het “al minstens de afgelopen twintig jaar niet heeft samengewerkt met de bedrijven die in de afleveringen worden genoemd”. “We moeten constateren dat TV 2 deze informatie heeft genegeerd, aangezien TV 2 desondanks onjuiste inhoud heeft uitgezonden,” voegt het bedrijf toe. Bestseller merkt op dat het heeft geprobeerd de bijbehorende documentatie aan het mediabedrijf te verstrekken.

Bestseller noemt de beschuldigingen ‘schadelijk’ en beweert dat TV 2 geen poging heeft gedaan om de twee bedrijven in Bangladesh waarmee het momenteel samenwerkt, of andere bedrijven op zijn openbare leverancierslijst, te documenteren of te benaderen. Dit ondanks het aanbod voor interviews en fabrieksbezoeken ‘in meerdere gevallen’. Verder stelt het bedrijf dat zijn verzoek om de video-opnames uit het programma te bekijken om misverstanden op te helderen, is afgewezen.

Bestseller, dat ervoor koos niet deel te nemen aan het programma, noemt de uitzending een ‘eenzijdig’ en ‘onvolledig’ verslag. Het verslag probeert een ‘gedeeltelijk ongedocumenteerd’ verhaal te schetsen waarvan het bedrijf ‘sterk afstand’ wil nemen. Het bedrijf benadrukt verder zijn eigen inspanningen om mogelijke misstanden in de toeleveringsketen aan te pakken. Dit omvat het waarborgen dat leveranciers de geldende wetgeving naleven, het inzetten van milieuspecialisten voor het toezicht op de activiteiten en het opzetten van initiatieven om de werkplek veiliger te maken voor vrouwen.

“De journalisten van [TV 2] hebben onder andere nagelaten de waarheid te onthullen in hun onderzoeksproces. Ze hebben toezicht gehouden op consumentenproducten, wat directe gevolgen had voor onze klantrelaties. Bovendien hebben ze meer dan twintig maanden informatie achtergehouden waarvan ze later publiekelijk hebben erkend dat ze die met ons hadden moeten delen,” concludeert het bedrijf.