Bestseller rapporteert stabiele winsten ondanks dalende verkopen

De Deense kledinggroep Bestseller houdt zijn winst stabiel ondanks dalende inkomsten. De winst over het boekjaar 2023/24 bedraagt ​​3,932 miljard Deense kronen (526,98 miljoen euro), zo maakt het Deense kledingconcern achter merken als Vero Moda en Jack & Jones bekend in een financieel verslag. Het resultaat is slechts iets hoger dan het resultaat van vorig jaar, namelijk 3,913 miljard Deense kronen.

De winstgevendheid vóór belastingen verbetert aanzienlijk dankzij een efficiëntere logistiek en lagere voorraden. De winst vóór belastingen verbetert met 8 procent tot 5,3 miljard Deense kronen.

Bestseller ziet online omzet dalen

Dalende online-inkomsten wegen zwaar op de omzet van het bedrijf. Op groepsniveau daalt de omzet met in totaal 4 procent naar 35,6 miljard Deense kronen. Bestseller noemt als reden de daling van de online verkopen op de eigen kanalen en door gereserveerde bestellingen van online partnerbedrijven.

“We zijn tevreden dat we een sterke winst hebben kunnen behalen, maar erkennen nederig dat we in de toekomst omzetgroei nodig hebben”, zegt Anders Holch Povlsen, directeur en eigenaar van Bestseller. “Onze kracht als multichannel modebedrijf, gecombineerd met het harde werk van alle collega’s, heeft ons in staat gesteld om onder moeilijke omstandigheden resultaten te boeken."

Vooruitzichten

Bestseller opent het afgelopen boekjaar 330 nieuwe winkels en wil de komende jaren verder investeren in de eigen retail. In tegenstelling tot de teleurstelling online blijft het bedrijf groeien met momenteel 2.800 stenen winkels. In boekjaar 2023/2024 steeg de omzet in de eigen winkels met 5 procent.

Voor het lopende boekjaar gaat Bestseller ervan uit dat de mondiale onzekerheid zal aanhouden. Het modeconcern voorspelt daarom een ​​stabiele omzet en een winst tussen de 5 en 6 miljard Deense kronen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.