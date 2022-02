Bestseller tekent overeenkomst voor levering via biodieselvrachtwagens in Europa

Bestseller is een samenwerking aangegaan met transport- en logistiekbedrijf Freja om de CO2-uitstoot van de leveringen van de modegroep "aanzienlijk" te verminderen.

In het kader van de samenwerking tussen de twee Deense bedrijven zullen biodieseltrucks op waterstofbehandelde plantaardige olie (HVO) de producten van Bestseller naar de Scandinavische landen en andere delen van Europa vervoeren.

Bestseller, dat merken zoals Jack & Jones, Vero Moda en Selected in zijn portefeuille heeft, verklaarde dat de overeenkomst zijn CO2-uitstoot met 500 ton per jaar zal verminderen en "een belangrijke stap" is in de klimaatstrategie van de groep.

De eerste producten met de nieuwe vrachtwagens werden in november in de Benelux geleverd. De leveringen worden nu uitgebreid naar de Scandinavische landen.

"Bij Bestseller werken we aan het verminderen van onze totale CO2-uitstoot als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie 'Fashion FWD'," aldus Anders Frost Nygård, die verantwoordelijk is voor de online leveringen van Bestseller. "Hoewel transport niet het grootste probleem vormt, is het wel een gebied waar we kunnen investeren en relatief snel kunnen verbeteren," zei hij.

De overeenkomst volgt nadat Bestseller vorig jaar een samenwerkingsverband is aangegaan met rederij Maersk in een poging het overzeese transport van de modegroep te helpen klimaatneutraal te maken .

De overeenkomst heeft al geleid tot een vermindering van 7.684 ton CO2, en moet in de toekomst resulteren in een totale jaarlijkse vermindering van ongeveer 11.500 ton.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.