Betaaldienst Afterpay wordt overgenomen voor 29 miljard dollar

Betaaldienst Afterpay komt in andere handen. Het Australische bedrijf wordt overgenomenvoor 29 miljard dollar (24,7 miljard euro) door Square, Inc. , zo blijkt uit een persbericht van laatstgenoemde.

De twee hebben een overname overeenkomst getekend waarbij Squara alle aandelen van Afterpay over zal nemen. Het doel van de overname is, volgens het persbericht, om beide bedrijven in staat te stellen beter aantrekkelijke financiële producten en diensten aan te bieden, meer consumenten te kunnen bereiken en het stuwen van omzet voor verkopers van alle formaten. De deal wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

“Square en Afterpay hebben een gedeeld doel,” aldus Jack Dorsey, mede-oprichter en CEO van Square, in het bericht. “We hebben ons bedrijven gebouwd om het financiële systeem eerlijker, toegankelijker en inclusiever te maken en Afterpay heeft een betrouwbaar merk opgebouwd die past bij deze principes. Samen kunnen we onze Cash App en verkoper ecosystemen verbinden om nog meer aantrekkelijke producten en diensten voor verkoper en consumenten op te zetten, waardoor zij weer de touwtjes in handen hebben.”

Uit het bericht blijkt dat Square onder andere van plan is om Afterpay te integreren in de Cash App en de Seller App. Op zijn beurt kunnen Afterpay-consumenten weer hun betalingen doen in de Cash App. Mede-oprichters van het van oorsprong Australische Afterpay, Anthony Eisen en Nick Molnar, geven ook aan dat de link met Square ervoor zorgt dat Afterpay sneller kan groeien in de Verenigde Staten en wereldwijd. Square geeft daarnaast aan dat het ‘buy now, pay later’-concept van Afterpay aantrekkelijk is voor consumenten en verkopers en dat consumenten behoeften hebben die steeds verder weg zijn van het traditionele krediet.

De mede-oprichters en co-CEO’s van Afterpay zullen na de afronding van de transactie zich aansluiten bij Square. Square, Inc. is opgericht door Jack Dorsey, eveneens de oprichter en CEO van Twitter, en wordt ook geleid door hem.