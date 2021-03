Betaalprovider Mollie: mode-industrie wil webshop massaal verbeteren

De online betaalprovider, Mollie, deed onderzoek naar de e-commercetrends in de mode-industrie. Mollie vroeg aan 2500 ondernemers uit verschillende landen en modebranches naar hun ervaringen en groeiverwachtingen voor de toekomst, meldt het persbericht.

De pandemie is niet meer uit de economie weg te denken en heeft er bij veel Nederlandse bedrijven ingehakt, waaronder de modebranche. In het onderzoek zijn er verschillende ondervindingen gedaan.

Het verbeteren van de webshop heeft prioriteit

Bij zo’n 81 procent van de ondervraagde moderetailers staat het verbeteren van het logistieke proces in hun webshop bovenaan het lijstje van verbeteringspunten. Door verschillende stappen in de toeleveringsketen transparanter te maken en flexibele leveringsmodellen te kiezen, houden ze hun supply chain overzichtelijk, zo staat in het onderzoek. Dankzij de technologie is elke stap in de leveringsketen tegenwoordig traceerbaar. Door een transparante leveringsketen kan er bijvoorbeeld nagegaan worden wat goed loopt en waar ruimte voor verbetering is. Mode ondernemers vinden het voeren van de juiste prijsstrategie een belangrijk aandachtspunt voor 2021 (67 procent). De markt in Nederland is dus competitief voor modewinkels en webshops. Het is dus van belang dat de juiste balans de kwaliteit van producten en de prijs wordt gevonden. Naast de verbetering van de logistiek en de prijsstrategie is er ook een trend te zien in het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop. Voor 64 procent is de klantervaring een belangrijk aandachtspunt, zo staat in het onderzoeksrapport van Mollie.

Klantenbinding belangrijk voor e-retailers

Een andere trend die te zien is, is de wil van het vergroten van klantloyaliteit. Voor 73 procent van de ondervraagden blijft er een uitdaging liggen om de sitebezoekers tot een daadwerkelijke aankoop te verleiden. 59 procent ziet kansen liggen bij klanten die één keer iets kopen. De uitdaging blijft om de klant terug te laten keren en een trouwe klant te laten maken. Een factor die hiermee te maken heeft: hoge kosten voor pakketbedrijven en betaalproviders die verrekend worden bij de klant. 57 procent noemt dit een van de oorzaken, dat het moeilijk is om klanten te binden. Wanneer er extra aandacht aan de klantbeleving besteed wordt, kan de eenmalige koper, volgens het onderzoeksrapport, aangemoedigd worden om nog eens terug te komen. Word-of-mouth reclame (WOM) wordt als populair gezien om de retentiegraad te verhogen. Daarom maken veel modewinkels gebruik van de influencer-marketing. Wanneer er een bepaalde associatie gelegd kan worden tussen een merk en een bepaald persoon, zorgt dit voor herkenning bij klanten. Het kan helpen om de klant op lange termijn aan het bedrijf te binden.

Ook de online omzet leidt onder de pandemie

Veel Nederlandse bedrijven lijden onder de coronacrisis, zo ook in de modebranche. De sector heeft last van de beperkingen in het dagelijks leven. 13 procent van de ondervraagde moderetailers zag de omzet tijdens de pandemie sterk dalen. Een grotere groep, 31 procent, zag de omzet een beetje dalen. 32 procent van de mode-ondernemers zag de omzet met 11 tot 20 procent dalen; 23 procent moderetailers zag de omzet 21 tot 40 procent dalen. Slechts een kleine groep modeondernemers (6 procent) zag de omzet juist sterk stijgen. De grootste groep moderetailers zag de omzet niet lijden onder de pandemie: 33 procent.

Vince President Western Europe van Mollie, Stefanie Richheimer, in het persbericht: “De mode-industrie is constant in beweging. Vroeger waren het prachtig versierde etalages die klanten naar de winkel trokken. Nu is dat vooral een gebruiksvriendelijke webshop, een slimme online-marketingstrategie, een snel afrekenproces en een vlotte levering.” Volgens Richheimer kunnen modeondernemers hun omzet verhogen door processen te verbeteren, klanten op een nieuwe manier te benaderen, aandacht te besteden aan probleemloze klantervaring en in te spelen op trends.