Betalingsgedrag in Nederland 2024: Contactloos betalen groeit, contant blijft belangrijk

Contactloos betalen bij de kassa in Nederland wordt steeds populairder, zo blijkt uit cijfers gerapporteerd door Betaalvereniging Nederland. In 2024 werd 45 procent van alle elektronische betalingen gedaan via contactloze methoden, zoals via smartphones en smartwatches. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2023.

Toch blijft contant betalen belangrijk. In 2024 werd nog twintig procent van alle betalingen in fysieke winkels met contant geld gedaan. Uit eerdere rapportages van Betaalvereniging Nederland blijkt dit deel vooral een trouwe groep te betreffen, waaronder ouderen en mensen zonder smartphone of digitale vaardigheden. De meeste bedrijven accepteren nog steeds contant geld; slechts vier procent weigert dit.

Betalingen via betaalbedrijf Ideal worden ook steeds populairder. Tussen december 2023 en december 2024 werd er 141 miljard euro via Ideal uitgegeven, slechts 4 procent onder de totale pinomzet. De omzet van Ideal bij onderlinge mobiele betalingen steeg met 7 procent en bij bedrijven en instellingen met 14 procent.