Better Cotton stapt over op certificeringsmodel

Better Cotton maakt officieel de stap naar een certificeringsregeling, waarmee het bedrijf bijdraagt aan de inspanningen om de "onpartijdigheid en onafhankelijkheid" binnen de organisatie te vergroten. Beslissingen over certificering op bedrijfsniveau worden nu uitbesteed aan onafhankelijke derde partijen.

Tom Owen, hoofd certificering bij de non-profitorganisatie die zich inzet voor betere normen in de katoenketen, zei dat de overstap naar een certificeringsmodel "niet alleen onze huidige aanpak zal versterken, maar ons ook in staat stelt om zinvolle veranderingen in de hele sector te blijven stimuleren".

Dit sluit aan bij nieuwe wetgeving binnen de EU die specifiek gericht is op de manier waarop duurzaamheid aan consumenten wordt gepresenteerd. Volgens de Europese Commissie mogen in de toekomst alleen productlabels op basis van certificeringsregelingen van derden worden gebruikt.

Better Cotton gaf aan dat het een wereldwijd netwerk van "op boeren gerichte organisaties" zal blijven monitoren, maar met de toevoeging van beoordelingen door derden hoopt het "gebieden van non-conformiteit te identificeren" en meer transparantie te garanderen.

Om de vraag naar duurzaam geproduceerd katoen verder te vergroten, moeten leveranciers en fabrikanten die Fysiek Better Cotton willen betrekken, gecertificeerd zijn volgens de Chain of Custody Standaard.

Merken en retailers die het bijbehorende katoenproduct willen implementeren, komen later in aanmerking voor het gebruik van nieuwe productlabels die hun betrokkenheid benadrukken. Vanaf mei 2026 zal het Better Cotton Mass Balance On Product Mark daarom worden uitgefaseerd.