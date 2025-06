Better Cotton wordt regeneratieve standaard

Het katoen duurzaamheidsinitiatief Better Cotton heeft tijdens zijn jaarlijkse conferentie aangekondigd dat het binnen een jaar een regeneratieve standaard zal worden.

“De standaard van Better Cotton wordt al erkend als dekkend voor veel van de kernprincipes van regeneratieve landbouw. Deze stap zorgt ervoor dat boeren die aan onze standaard voldoen, de meest gangbare regeneratieve praktijken toepassen”, aldus Eva Benavidez Clayton, senior directeur vraag en betrokkenheid bij Better Cotton, op de Better Cotton Conferentie 2025 in Izmir, Turkije.

“Het is steeds duidelijker dat we benaderingen nodig hebben die niet alleen schade beperken of verminderen, maar die het milieu actief herstellen. Ik ben daarom verheugd om te delen dat Better Cotton de komende twaalf maanden de resterende stappen zal voltooien om een regeneratieve standaard te worden”, voegde Benavidez Clayton toe.

Een regeneratieve standaard die actief herstel van het milieu ondersteunt

Dit betekent een actualisering van de principes en criteria van de standaard, die de wereldwijde definitie van Better Cotton vastleggen aan de hand van zes leidende principes. Ook wordt er training gegeven aan erkende certificeringsinstanties om ervoor te zorgen dat zij toegerust zijn om boeren te beoordelen op basis van de herziene principes en criteria.

Het initiatief zal ook werken aan het versterken van de capaciteit van de Better Cotton-programma partners om de standaard te implementeren en een op resultaten gebaseerd rapportagekader te ontwikkelen. De rest van het jaar zal Better Cotton pilots uitvoeren om dit werk te bevorderen.

Volgend jaar zal het initiatief samenwerken met zijn partners in de verschillende landen om boeren te ondersteunen bij het toepassen van meer regeneratieve praktijken.

“Het is zeer positief dat Better Cotton interesse toont in het overnemen van regeneratieve landbouw”, aldus Muzaffer Turgut Kayhan, president van IPUD, Better Cotton-partner in Turkije.