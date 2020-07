Beurswaakhond FMSA breidt onderzoek naar FNG uit

Het onderzoek door naar FNG door FMSA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) wordt uitgebreid. Dit meldt de organisatie in een persbericht. Ook wordt het dossier gegeven aan de gerechtelijke autoriteiten. FNG heeft vandaag namelijk voor drie maanden bescherming tegen schuldeisers gekregen en een akkoord voor gerechtelijke reorganisatie.

FMSA startte vorig jaar een onderzoek naar FNG omdat er aanwijzingen waren van mogelijke marktmanipulatie door het vorige management van FNG. Nu blijkt uit verder onderzoek, mede dankzij de financiele informatie die verstrekt is door FNG, dat er nieuwe aanwijzingen zijn van inbreuken. Deze zijn eveneens bezwarend voor het voormalige management, aldus FMSA in het bericht.

Vanwege het lopende onderzoek bij FNG door de beurswaakhond werd in mei besloten de handel in het aandeel van FNG tijdelijk te schorsen. Wanneer de handel hierin weer mogelijk is, is op dit moment niet duidelijk.