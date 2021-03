Bever verbetert retourproces met behulp van Homerr

Bever verbetert haar retourproces door postbedrijf Homerr als retouroptie aan te bieden. De buitenwinkel vermindert op die manier zijn CO2-uitstoot tot 79 procent, zo staat in het persbericht.Het postbedrijf zet zelf geen vervoer in, maar maakt gebruik van bestelbussen die al in de buurt rijden en ruimte hebben voor extra pakketten.

Het introduceren van Homerr sluit volgens Manager van Supply Chain Bever, Mirjam Fondse, aan bij de duurzame missie van Bever: “Ik ben blij dat we naast duurzaam bezorgen onze klanten ook de mogelijkheid kunnen bieden voor een duurzaam retourproces. Met de hulp van Homerr maken we het kiezen voor milieuvriendelijke opties steeds makkelijker”, aldus het persbericht.

Homerr is, naar eigen zeggen, de enige vervoerder in Nederland waarbij de besparing op CO2-uitstoot vanaf het moment van oprichten voorop stond. “Steeds meer consumenten zijn op zoek naar een duurzame verzend- en retouroptie. We laten zien hoe je zo effectief mogelijk kunt vervoeren terwijl je zo min mogelijk kilometers maakt en dus beduidend minder CO2 uitstoot. Vervolgens zoeken we naar andere manieren om het proces te verduurzamen, zoals elektrische busjes en het investeren in vergroening”, meldt oprichter van Homerr, Juriaan Matthijssen in het persbericht.