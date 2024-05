Bever wil kleding van consumenten terugkopen met ‘Bever koopt terug’

Outdoorspecialist Bever lanceert ‘Bever Koopt Terug', een duurzaamheidsinitiatief dat consumenten moet motiveren ongebruikte kleding terug te laten kopen. Consument kunnen de door Bever geselecteerde producten inruilen voor een digitale tegoedbon die onbeperkt geldig is in Bever winkels en op de webshop. De pilot vindt plaats in Houten. Bij succes wordt het initiatief verder uitgerold naar andere Bever-filialen. Dit laat het bedrijf vandaag weten in een persbericht.

Met ‘Bever Koopt Terug’ wil de buitenwinkel consumenten motiveren om bewuster met kleding om te gaan. “Veel mensen bezitten kledingstukken die nog in goede staat verkeren, maar niet meer worden gebruikt. De spullen liggen in een kast of op zolder, want ze zijn te nieuw en/of te duur om te recyclen, of ze worden simpelweg in de prullenbak gegooid. Om dit te voorkomen en de items een tweede leven te geven, gaat de buitenwinkel het zo gemakkelijk en interessant mogelijk maken door deze over te kopen.”

Een vereiste is dat de kleding in een goede staat moet zijn. “Kleding die gerepareerd moet worden, kan wel ingeleverd worden, maar dan in het hergebruik-inleverpunt dat in iedere Bever-winkel te vinden is,” aldus het persbericht. De kleding wordt gekeurd, gewassen in de Bever Wasservice en vervolgens in de winkel toegevoegd aan de ‘2e Buitenkans’-collectie.

‘Bever koopt terug’ is niet het eerste duurzaamheidsinitiatief van de retailer. Bever heeft vijftien initiatieven in de afgelopen drie jaar geïntroduceerd, waaronder de lancering van een eigen outdoor reparatie- en onderhoudscenter tot de ‘2e Buitenkans’-collectie waar tweedehands kleding kan worden gekocht.