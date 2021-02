Bevestigd: Birkenstock verkoopt meerderheidsbelang aan L Catterton

De kogel is door de kerk: Birkenstock komt in handen van L Catterton, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Birkenstock verkoopt een meerderheidsbelang aan L Catterton en enkele geassocieerden bedrijven waaronder Financière Agache, een familieholding van Bernard Arnault. De prijs van de overname wordt niet genoemd.

Birkenstock noemt de overeenkomst een strategisch partnerschap die een nieuw hoofdstuk opent voor het bedrijf. De twee Birkenstock broers, Christian en Alex, blijven een aandeel houden in het bedrijf. De beslissing om een meerderheidsbelang te verkopen aan L Catterton is genomen na ‘het nauwkeurig overwegen van alle opties’, aldus het persbericht. “De uitbreiding van de aandeelhouders van het bedrijf is de volgende logische stap voor Birkenstock om verdere groei in toekomstige groeimarkten zoals China en India te verzekeren,” aldus het bericht. Daarnaast is het bedrijf van plan te investeren in de uitbreiding van de e-commerce platformen, de direct-to-consumer business en het uitbreiden van de toonaangevende positie in Europa en Amerika.

Birkenstock overgenomen door L Catterton

“Met L Catterton en Financière Agache hebben we niet alleen aandeelhouders, maar ook partners gevonden om onze wereldwijde groeiambities mee te bereiken,” aldus Oliver Reichert, CEO van de Birkenstock Group, in het persbericht. “Ze hebben veel kennis en uitstekende toegang tot internationale markten. Beide partners delen onze groeistrategie; onze producten moeten vertegenwoordigd zijn in alle internationale markten en alle kanalen, terwijl we onze tradities behouden en een uniek aanbod van kwaliteit en duurzaamheid bieden ‘gemaakt in Duitsland’.”

Birkenstock werd in 1774 opgericht in Linz am Rhein en was tot nu toe altijd in handen van de familie. “Voor de komende 250 jaar hebben we partners nodig die dezelfde strategische en lange termijn visie hebben als de Birkenstock familie,” aldus Christian en Alex Birkenstock in het persbericht. “In L Catterton en Financière Agache hebben we die partners gevonden. Allebei hebben ze kennis van het productieproces dat draait om kwaliteit en respect voor merken met een groot erfgoed zoals de onze. We zien er naar uit de volgende stappen met onze partners te nemen en ons familiebedrijf naar een nog betere toekomst te leiden.”

L Catterton is een investeringsfonds gesteund door modeconcern LVMH en Groupe Arnault, de familieholding van Bernard Arnault.