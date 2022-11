Bevestigd: Frasers Group plc koopt mannenmodemerk Gieves & Hawkes

De Britse Frasers Group plc is inderdaad de nieuwe eigenaar van iconische mannenmodemerk Gieves & Hawkes. Frasers bevestigt dit in een schriftelijke statement aan FashionUnited.

“We zijn verheugd dat we Gieves & Hawkes hebben overgenomen waardoor er een toekomst op de lange termijn is verzekerd voor een 250 jaar oud merk,” aldus CEO Michael Murray van de Frasers Group in het statement. “Deze acquisitie vult ons portfolio van strategische investeringen in luxe- en topmerken verder aan.”

Frasers Group Plc is de laatste tijd flink op overnamepad. Zo nam het eerder dit jaar al het merk Missguided, retailer Studio Retailer en e-tailer I Saw it First over.