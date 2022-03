Bevestigd: Mondkapje in het OV en toegangstesten verdwijnen

Het mondkapje in het OV en de toegangstesten voor evenementen verdwijnen per 23 maart, zo bevestigt minister Ernst Kuipers in een persconferentie vandaag. Het advies om thuis te werken verdwijnt per vandaag al.

Vanaf volgende week woensdag gelden alleen nog de adviezen zoals vaak handen wassen en isolatie bij besmetting. Hoewel mondkapjes in het OV niet meer verplicht zijn vanaf volgende week, worden ze wel geadviseerd door de minister.

De nieuwe versoepelingen komen op een opmerkelijke dag, namelijk bijna op de dag af twee jaar na de start van de eerste lockdown in Nederland.