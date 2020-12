Bevestigd: Nederland in harde lockdown, niet-essentiële winkels gaan dicht

Een gevreesde dag in Nederland: de dag dat de harde lockdown wordt afgekondigd. Eerste minister Mark Rutte sprak vanavond het Nederlandse volk toe en deelde onder andere mee dat de niet-essentiële winkels moeten sluiten. Op de achtergrond klonk luid gejoel van demonstranten buiten. De lockdown gaat vanavond om middernacht in en zal lopen tot zeker 19 januari.

Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat de niet-essentiële winkels gesloten worden in Nederland. In andere landen wereldwijd is dit al één of meerdere keren gebeurd. Alleen de winkels voor primaire levensbehoeften blijven open, zo deelde Rutte mee tijdens zijn live toespraak uit het Torentje in Den Haag. De eerste minister noemt daarbij supermarkten, bakkers, slagers en stomerijen. Kledingwinkels, tuincentra, meubelzaken en elektronicazaken vallen onder de winkels die gesloten moeten worden.

Nederland gaat in ieder geval vijf weken op slot. Vanaf morgen worden de contactberoepen niet meer uitgeoefend, behalve als het gaat om medische contactberoepen zoals tandartsen en fysiotherapeuten. De publiek toegankelijke locaties zoals musea, dierentuinen en theaters gaan dicht, maar ook de sportscholen. Scholen sluiten vanaf woensdag de deuren en moeten overstappen op digitaal onderwijs en ook de kinderopvang sluit.

Alle nieuwe maatregelen worden gecommuniceerd op de website van de rijksoverheid die kort na de persconferentie niet bereikbaar was.

Vrees voor lockdown veroorzaakt drukte op maandag in winkelstraten

In diverse steden en winkelstraten ontstond er ongewone drukte voor een maandag. Veel mensen lijken nog snel kerstcadeaus in te willen slaan of gaan zelfs naar de bouwmarkten en meubelzaken. Zo werd er in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Hilversum opgeroepen niet meer naar het centrum te komen omdat het simpelweg te druk was in sommige straten. Beelden op social media lieten zien dat er lange rijen ontstonden voor winkels en soms is zelfs een extra koopavond in het leven geroepen door retailers.