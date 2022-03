Bezorgbedrijf Packaly haalt financiering van 2,4 miljoen euro op

Bezorgbedrijf Packaly heeft een investering gekregen van 2,4 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Met het nieuwe kapitaal wil het bedrijf de snelle groei in de Benelux en Europa ondersteunen en versnellen.

Packaly is op dit moment actief in Nederland, België en Duitsland. Het bedrijf levert op dit moment in ruim 125 steden en heeft ruim drieduizend bezorgers. "We zijn extreem trots dat Fairtree investeert in de snelle groei van Packaly," aldus Axel Dekker, CEO van Packaly, in het bericht. "We zien snelgroeiende aandacht voor ship-from-store en duurzame verzending en Packaly biedt een exclusieve manier om klanten te bereiken met onze on-demand bezorging en same-day delivery opties. We verzenden pakketten van de winkel naar deur binnen hetzelfde uur en werken exclusief met de beste retailers om hen te helpen te focussen op hun duurzaamheidsdoelen."

Packaly werkt in Nederland bijvoorbeeld al met Lush, Decathlon, De Bijenkorf en Blokker. Packaly bezorgt pakketten zonder CO2-uitstoot.

De financieringsronde werd geleid door nieuwe investeerder Fairtree Elevant Ventures en werd ondersteund door alle huidige investeerders.