Bezorgservice Budbee zet Europese expansie verder in België

Het Zweedse bezorgservice- en techbedrijf Budbee breidt uit in Europa en gaat zijn diensten ook aanbieden in België. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De bezorgservice zal vanaf het tweede kwartaal beschikbaar zijn in Vlaanderen en Brussel.

Het is een logische vervolgstap na een succesvolle introductie in Nederland, aldus Budbee in het persbericht. Budbee zal starten in de regio’s Vlaanderen en Brussel. De pakketjes voor deze regio’s zullen verzameld worden in drie nieuwe hubs, in West-, Midden- en Oost-Vlaanderen. Onder andere MyJewellery en NA-KD zullen gebruik maken van de services van Budbee in België.

Fredrik Hamilton, oprichter en CEO van Budbee zegt in het persbericht uit te kijken naar de verdere uitbreiding van Budbee “waarmee we onze ambitie ondersteunen om e-commerce-shopping verder uit te breiden en verbeteren in Europa.”

Matthias Pletinckx is aangesteld als Country Manager in België. “De vraag naar service- en klimaatgerichte bezorgpartijen wordt steeds groter in België. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met de technologie en duurzame ambities van Budbee de e-commerce markt van ons land naar een volgend niveau gaan brengen.”

Budbee biedt innovatieve en flexibele bezorgdiensten aan meer dan 25 miljoen mensen in Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en binnenkort dus ook België. Het bedrijf is toegewijd aan het creëren van de beste online bezorgservice op de markt en bezorgt grotendeels fossielvrij met behulp van onder meer cargo-fietsen, elektrische voertuigen en voertuigen op groen gas.Budbee wil vanaf begin 2022 honderd procent van de bezorgingen fossielvrij uitvoeren.

Beeld: Budbee