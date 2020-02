Bezwaar tegen overname Footasylum door JD Sports door Britse markt autoriteit

De overname van Footasylum door JD Sports is volgens de Competition and Markets Authority (CMA) niet in het beste belang van de consument. JD Sports kondigde vorig jaar aan het merk over te willen nemen, maar deze overnames moeten altijd door diverse autoriteiten worden goedgekeurd. Nu blijkt dat de deal de goedkeuring van CMA nog niet krijgt.

De markt autoriteit zegt dat het vreest dat concurrentie in de winkelstraat zal verdwijnen. Hierdoor zullen consumenten minder afprijzingen zien, een lagere kwaliteit van customer service krijgen en minder keuze hebben in winkels en online. JD Sports krijgt tot en met 25 februari om mogelijke oplossingen hiervoor aan te dragen en kan tot en met 3 maart in zijn geheel reageren op de bevindingen van CMA. De CMA zal vervolgens een definitieve beslissing maken over de mogelijke overname.

JD Sports kondigde in februari 2019 aan dat het een minderheidsbelang had genomen in Footasylum. Destijds ontkende het bedrijf nog dat het een volledige overname van het merk op poten wilde zetten. Een maand later bleek dat JD Sports toch deze intentie had. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten ter waarde van 90,1 miljoen pond (105,3 miljoen euro) voor de overname van Footasylum. Footasylum is geen onbekende van JD Sports. Het bedrijf is namelijk opgericht door de mede-oprichters van JD Sports.