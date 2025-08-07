BH-innovator Feelou start met wholesale

Nederlands lingeriemerk Feelou stapt de wholesale in. De bh-innovator werd benaderd door diverse retailers met de vraag of het product ingekocht kon worden en nu is het antwoord: ja. Mede-oprichter Anne Dijkstra - Sta van Uiter deelt het nieuws op LinkedIn.

Feelou wil zich vooral richten op speciaalzaken met een focus op zwangerschaps- en voedingsbh’s. “Het is precies waar we ons merk willen positioneren”, aldus Dijkstra - Sta van Uiter op Linkedin.

Nederlandse start-up Feelou heeft een zwangerschapbh ontwikkeld die tot wel 3 cupmaten en 10 cm omvanggroei aan kan. Het sluitingssysteem is dan ook uniek. “Hoe een vrouw ook groeit (of weer krimpt), Feelou past altijd”, aldus het bedrijf rond de start. Voor de bh won het merk ook de The Hague Innovators Challenge.