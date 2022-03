Biden en EU kondigen verbod op export van luxegoederen naar Rusland aan

De VS zal de normale handelsbetrekkingen met Rusland officieel beëindigen, nu de invasie in Oekraïne haar negentiende dag bereikt. Nadat president Joe Biden dit vrijdag aankondigde, is het voor Amerikaanse burgers, bedrijven en andere entiteiten verboden om luxegoederen zoals kleding, horloges en auto's uit de VS naar Rusland te exporteren of op enige andere wijze te leveren. De verwachting is dat de Europese Unie en de andere leden van de G7, de rijkste liberale democratieën ter wereld, waaronder Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, soortgelijke maatregelen zullen nemen.

"Elke natie zal de nodige stappen zetten om Rusland de status van meest begunstigde natie te ontzeggen," zei Biden vanuit het Witte Huis. "De status van meest begunstigde natie betekent dat twee landen zijn overeengekomen om onder de best mogelijke voorwaarden handel met elkaar te drijven: lage tarieven, weinig handelsbelemmeringen, en de hoogst mogelijke toegestane invoer. In de Verenigde Staten noemen we dit permanente normale handelsbetrekkingen-PNTR-maar het is hetzelfde," legde de president uit.

De status van meest begunstigde natie (MBN, of most favoured nation MFN) heeft ervoor gezorgd dat landen binnen de Wereldhandelsorganisatie onder gelijke voorwaarden handel drijven met elke partner. De Associated Press geeft het volgende voorbeeld: "Als de Verenigde Staten een tarief van dertien procent heffen op ingevoerde leren handschoenen, betekent de MFN-status dat handschoenen die uit Frankrijk, China, Brazilië en Rusland worden ingevoerd, allemaal tegen hetzelfde tarief worden belast". Om Rusland officieel van deze status te ontdoen is een stemming in het Congres nodig, die deze week wordt verwacht. Dit zal Rusland degraderen tot dezelfde handelsstatus als Noord-Korea en Cuba, landen die de VS ook uitsluiten van PNTR.

Het uitvoeringsbesluit verbiedt ook de invoer uit Rusland van producten als alcoholische dranken, zeevruchten en niet-industriële diamanten, dat wil zeggen de ruwe, natuurlijke diamanten die door Russische staatsbedrijven als Alrosa worden gedolven en gedistribueerd. Het invoerverbod op diamanten zal naar verwachting meer pijn doen dan eerdere VS-sancties tegen Alrosa, die enkele dagen na het conflict werden ingesteld, waarbij schuld- en aandelentransacties werden beperkt en de in de VS aangehouden activa van de oligarch-directeur werden bevroren en zijn reizen naar het land werd verboden.

Het verlies van bevoorrechte handelsbetrekkingen wordt voor Rusland veel verwoestender

Aangezien Biden eerder in de week al een verbod op de invoer van Russisch gas, olie en steenkool in de VS had aangekondigd, wordt deze nieuwe aankondiging van handelsbetrekkingen grotendeels als symbolisch beschouwd, aangezien de waarde van de producten die onder de uitvoerbeperkingen vallen slechts ongeveer 550 miljoen dollar (502 miljoen euro) per jaar bedraagt en het productverbod buiten de energie-invoer Rusland slechts ongeveer een miljard dollar per jaar zal kosten, volgens een informatieblad van het Witte Huis.

Maar de Europese Unie is de grootste handelspartner van Rusland en daarom zullen handelsbeperkingen in combinatie met die van de VS een zeer grote impact hebben. Volgens de Comtrade-databank van de Verenigde Naties over de internationale handel bedroeg de invoer van de EU uit Rusland in 2020 100 miljard dollar. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde vrijdag ook aan de MFN-status van Rusland op de EU-markten in te trekken en een verbod in te stellen op de uitvoer van luxegoederen uit de EU naar Rusland.

De New York Times meldt dat de EU-ambassadeurs maandag bijeenkomen om de laatste hand te leggen aan de sancties tegen luxegoederen, die Frankrijk en Italië naar verwachting het hardst zullen treffen omdat de Russische consument dol is op hun iconische designermerken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.