Bijenkorf waarschuwt klanten na mogelijk datalek bij partner

De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek bij een externe logistieke partner. Het incident werd maandagochtend ontdekt, meldt het ANP.

De Bijenkorf spreekt van een "beveiligingsincident" bij het bedrijf dat de logistieke processen van het warenhuis op verschillende manieren ondersteunt. Het gaat volgens de woordvoerder niet om een bezorgbedrijf. Meer informatie over de betrokken partij is niet bekendgemaakt.

De partner heeft direct maatregelen genomen. Zo is de toegang geblokkeerd en zijn extra beveiligingsmaatregelen ingesteld. Volgens De Bijenkorf zorgt dit tijdelijk voor vertragingen in de processen. De winkels blijven open en ook de webshop is beschikbaar. Klanten kunnen wel langer moeten wachten op de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen.

Mogelijk gegevens gelekt

De Bijenkorf sluit niet uit dat namen, contactgegevens en informatie over online bestellingen bij onbevoegden terecht zijn gekomen. "Uit voorzorg hebben wij onze klanten geïnformeerd en hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zegt het warenhuis. Het bedrijf benadrukt dat er geen betaalgegevens, bankrekeningnummers of wachtwoorden gelekt zijn bij het incident.