Bijenkorf wil banen schrappen op hoofdkantoor en grotere focus op online kanaal

Ook de Bijenkorf is niet onberoerd door coronacrisis, zo blijkt uit een persbericht van de warenhuisketen. Vanwege de lange termijn effecten van de crisis wil het bedrijf namelijk de organisatie aanpassen. In de praktijk komt dit neer op het verdwijnen van banen op het hoofdkantoor en een grotere focus op online.

Het warenhuis meldt in het persbericht dat het een adviesaanvraag heeft gedaan bij de Ondernemingsraad van de Bijenkorf. Het bedrijf heeft namelijk het voornemen om ongeveer 35 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor te schrappen van de in totaal 450. Daarnaast zijn aan het begin van de crisis al veranderingen doorgevoerd in het aantal uren dat mensen met een flexibele en bepaalde tijd contracten draaien. Hierdoor zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen, aldus het persbericht.

De Bijenkorf zag tijdens de crisis tot nu toe de online omzet met tientallen procenten groeien. Dit geldt voor Nederland, maar ook voor België en Duitsland waar het bedrijf met de webshop aanwezig is. Een groot deel van de klanten geeft aan de voorkeur te geven aan online winkelen op dit moment, aldus de Bijenkorf in het bericht. Daarom heeft het bedrijf besloten extra te investeren in mensen en middelen om de online positie in Nederland en België versneld uit te bouwen. De warenhuisketen heeft al voor de coronacrisis de online uitbreiding naar Franstalig Wallonië en Frankrijk aangekondigd en dit zal ook volgens plan nog steeds worden uitgevoerd.

"De afgelopen maanden is een periode geweest die wij nooit eerder hebben meegemaakt. Ik ben trots op de inzet van alle medewerkers van de Bijenkorf. Ik zie geen reden om onze lange termijn strategie te wijzigen, maar het is wel noodzakelijk om actie te ondernemen op de veranderingen die nu plaatsvinden,” aldus Bijenkorf CEO Giovanni Colauto in het persbericht. “De klant maakt een versnelde groei door naar online winkelen, zowel in Nederland als in onze omringende landen. Hier moeten wij adequaat op inspelen. Tegelijkertijd is de realiteit dat de economische verwachtingen niet rooskleurig zijn en wij onze kosten moeten reduceren en dus ook het aantal arbeidsplaatsen moeten verminderen. Dit is pijnlijk voor de mensen die het betreft omdat het extra onzekerheid betekent in deze toch al moeilijke tijd. Het spijt mij dan ook dat ik hen dit slechte nieuws moet brengen."

