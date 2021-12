‘Bijenkorf wordt overgenomen door Thaise Central Group’

Het Nederlandse warenhuis De Bijenkorf komt binnenkort in handen van het Thaise conglomeraat Central Group. Dat melden anonieme bronnen tegenover Bloomberg. De Bijenkorf valt onder de Britse Selfridges Group, die door huidige eigenaar Weston Group te koop werd gezet. De Canadese Weston Group heeft een akkoord voor verkoop gesloten met de Thaise partij, zo schrijft Bloomberg.

Central Group heeft nog een aantal andere grote retailbedrijven in bezit, waaronder de Duitse winkelketen KaDeWe en het Italiaanse warenhuis Rinascente. Met de overname van Selfridges kan het onder meer de Selfridges-warenhuizen, De Bijenkorf en nog enkele ketens in Ierland en Canada aan dat rijtje toevoegen.

Eerder dit jaar gingen berichten rond dat Weston Group de Selfridges Group in de etalage had gezet. Dat werd door de partijen zelf niet bevestigd, maar The Guardian schreef in juli dat de groep verkocht zou gaan worden voor een startbedrag van vier miljard pond, omgerekend 3,5 miljard euro.

FashionUnited is door De Bijenkorf verwezen naar de Selfridges Group voor een reactie, maar is nog in afwachting van een antwoord.