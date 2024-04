Bijna een kwart bestelauto’s vanaf volgend jaar verboden in Nederlandse binnensteden

Vanaf 1 januari 2025 voeren zestien Nederlandse gemeenten een zero-emissiezone (ZE-zone) in. Binnen deze zones zijn voertuigen geregistreerd met een emissieklasse van 4 of lager verboden. Het CBS meldt dat dit om bijna kwart van de bestelauto's in Nederland gaat. Hoe lager het cijfer, hoe meer schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden het voertuig uitstoot.

In het kader van de Europese emissiestandaard voeren meerdere Nederlandse gemeenten vanaf 1 januari 2025 een verbod op bepaalde voertuigen in ZE-zone’s in. Bestelauto’s met een emissieklasse van 4 of lager mogen niet meer in deze zone's komen. Zestien gemeenten waaronder Deventer, Maastricht, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht nemen deze maatregel om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

In Nederland zijn er bijna 228 duizend bestelauto’s geregistreerd met een binnenkort verboden emissieklasse, zo meldt het CBS. In 2020 was dat nog 363 duizend. Het aantal vervuilende voertuigen in Nederland daalt.