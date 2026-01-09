Bijou Brigitte: Jaaromzet stijgt met 1,1 procent
De Hamburgse juwelenketen Bijou Brigitte modische Accessoires AG sluit het boekjaar 2025 af met een lichte omzetstijging. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die het bedrijf vrijdag publiceerde.
Het concern realiseert een omzet van 337,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 1,1 procent ten opzichte van vorig jaar (333,9 miljoen euro). De omzet ligt daarmee binnen de prognose van 330,0 tot 350,0 miljoen euro.
In het afgelopen jaar verkleinde Bijou Brigitte het winkelnetwerk van 913 naar 904 vestigingen. Volgens de mededeling is dit voornamelijk het gevolg van de consolidatie van een franchisenemer.
Het bedrijf publiceert de informatie over de resultaten en het dividendvoorstel “naar verwachting in de tweede helft van maart”.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
