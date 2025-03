Bimba y Lola sluit 2024 af met een omzet van 234 miljoen euro

Madrid – Het Spaanse modemerk Bimba y Lola heeft zojuist de resultaten over het volledige boekjaar 2024 bekendgemaakt. Het fiscale jaar, dat eindigde op 28 februari, werd afgesloten met een groei van 3 procent, voornamelijk dankzij de online verkopen. Het bedrijf is opgericht door de zussen Uxía en María Domínguez.

Volgens de directie van het Galicische modemerk heeft Bimba y Lola in 2024 een totale omzet van 234 miljoen euro gerealiseerd. Dit is een stijging van 3 procent ten opzichte van de 227 miljoen euro omzet in 2023. Hiermee komt de omzet 3,54 procent hoger uit dan de 226 miljoen euro in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Deze positieve trend laat zien dat Bimba y Lola niet alleen hersteld is van de pandemie, maar ook de omzet van voor de pandemie heeft overtroffen. Het bedrijf heeft echter geen informatie gegeven over de winstgevendheid.

“In een sterk veranderende markt blijft Bimba y Lola werken aan de wereldwijde ontwikkeling van het merk. We betreden niet alleen nieuwe markten, maar breiden ook uit naar nieuwe kanalen, zoals internationale luchthavens en vooraanstaande online marketplaces”, aldus José Manuel Martínez, financieel directeur van het Spaanse modemerk. Hij voegt daaraan toe dat de uitbreiding naar nieuwe markten hand in hand gaat met ‘een continue versterking van onze middelen en capaciteiten’, zoals de nieuwe hoofdzetel die Bimba y Lola afgelopen november opende. “Daarom sluiten we 2024 af met dank aan onze klanten en aan alle mensen die dagelijks bijdragen aan de groei van ons project”, aldus Martínez.

Online groei van 15 procent

In 2024 opende Bimba y Lola 20 nieuwe winkels, waarmee het totaal aantal winkels steeg van 290 eind 2023 naar 310 nu. De fysieke winkels waren goed voor ongeveer 79 procent van de totale omzet, wat neerkomt op 184,86 miljoen euro. Dit is een lichte stijging van 0,53 procent ten opzichte van de 183,87 miljoen euro omzet van de fysieke winkels in het voorgaande jaar.

De online omzet steeg met 15 procent en vertegenwoordigt nu 21 procent van de totale omzet van het bedrijf, tegenover 19 procent vorig jaar. De online omzet bedraagt 49,14 miljoen euro, waarmee het digitale kanaal de belangrijkste groeimotor is in 2024.

Bimba y Lola meldt dat de internationale activiteiten 44 procent van de totale groepsomzet vertegenwoordigen, net als in het voorgaande jaar. Dit geeft aan dat Bimba y Lola erin is geslaagd om de groei in Spanje en internationaal gelijk te houden. Het bedrijf is nu actief in 52 landen, zowel met fysieke winkels als online. De omzet in Spanje bedroeg 131 miljoen euro (plus 3 procent) en de internationale omzet 102,96 miljoen euro (plus 3 procent).