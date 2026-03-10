Bimba y Lola sluit 2025 goed af maar voorziet een 'complex' jaar

Bimba y Lola deelt de resultaten van het boekjaar 2025, dat eindigde op 28 februari. In deze periode behaalde het Galicische bedrijf een omzet van 250 miljoen euro. Dit is een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de omzet 234 miljoen euro bedroeg.

“Het jaar van ons twintigste jubileum is zeer positief afgesloten. Naast de goede omzetontwikkeling heeft Bimba y Lola belangrijke stappen gezet voor de wereldwijde merkontwikkeling. Dit door de uitbreiding naar nieuwe markten en kanalen, de versterking van onze structuur en raad van bestuur, en de optimalisatie van de activiteiten in ons logistiek centrum en het nieuwe hoofdkantoor in het eerste jaar”, aldus José Manuel Martínez, CEO van het bedrijf.

Ondanks de omzetgroei heeft de groep nog geen winstgevendheidscijfers bekendgemaakt, wat een volledig beeld van de financiële prestaties van het boekjaar beperkt. Volgens de officiële informatie is de omzetontwikkeling voornamelijk te danken aan het commerciële netwerk. Dit netwerk sloot het jaar af met 321 verkooppunten in 34 landen in Europa, Amerika en Azië.

De omzet van dit netwerk steeg met zes procent, voornamelijk door de prestaties van de vergelijkbare omzet in de verschillende markten waar het merk actief is. Daarnaast blijft de internationale business een belangrijk onderdeel van de groepsstructuur, met een bijdrage van 42 procent aan de totale inkomsten.

Tegelijkertijd won het digitale kanaal aan belang binnen het bedrijf. De online verkoop groeide in het afgelopen boekjaar met twaalf procent en vertegenwoordigt nu 22 procent van de totale omzet van de groep. Dit is het gevolg van de uitbreiding van de webshop naar vrijwel alle markten en de versterking van het merk op e-commerceplatforms in belangrijke landen voor de internationale ontwikkeling.

Voor 2026 voorziet het bedrijf een 'bijzonder complexe' omgeving. In het nieuwe boekjaar wil ze het voorzichtiger aanpakken en haar groeistrategie handhaven door de optimalisatie van de logistieke infrastructuur en de uitbreiding van het internationale netwerk, aldus de CEO.

In het kort Bimba y Lola behaalde in boekjaar 2025 een omzet van 250 miljoen euro, een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De groei werd ondersteund door het commerciële netwerk van 321 verkooppunten in 34 landen en het digitale kanaal, waar de online verkoop met twaalf procent groeide en nu 22 procent van de totale omzet uitmaakt.

Voor 2026 voorziet het bedrijf een complexe omgeving en is het van plan de groeistrategie te handhaven door de optimalisatie van de infrastructuur en de uitbreiding van het internationale netwerk.