Bimba y Lola versnelt groei en verhoogt omzet met 7 procent in eerste halfjaar

Madrid – De directie van het Galicische modemerk Bimba y Lola heeft zojuist de resultaten van het bedrijf over het eerste halfjaar van het huidige boekjaar 2025 bekendgemaakt. In deze periode van zes maanden heeft het bedrijf zijn omzet met 7 procent verhoogd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Zonder in te gaan op de totale omzetcijfers, heeft de directie van Bimba y Lola zich ertoe beperkt te melden dat de omzet in de eerste zes maanden van het boekjaar 2025 met 7 procent is gestegen ten opzichte van de omzet in dezelfde periode een jaar geleden. In het eerste halfjaar van 2024 versnelt het bedrijf daarmee zijn groei. De omzet groeit meer dan twee keer zo snel als in de eerste helft van 2024, toen de omzet van Bimba y Lola met 3 procent toenam.

Als we deze resultaten extrapoleren naar het hele jaar, zien we dat de omzetstijging van 3 procent in de eerste helft van 2024 uiteindelijk leidde tot een volledig boekjaar 2024 dat Bimba y Lola afsloot met een totale omzet van 234 miljoen euro. Deze omzet lag uiteindelijk 3 procent hoger dan aan het einde van het boekjaar 2023. Dit toont een vrij constant bedrijfsmodel gedurende het hele jaar, wat in ieder geval vooraf een optimistisch beeld schetst voor de komende resultaten van Bimba y Lola in het tweede kwartaal van 2025.

Impuls voor online activiteiten

Kijkend naar de overige indicatoren die de prestaties van Bimba y Lola in het eerste halfjaar van 2025 hebben bepaald, zien we per kanaal dat het Spaanse bedrijf één nieuw verkooppunt heeft toegevoegd ten opzichte van de 310 vestigingen waarmee het 2024 afsloot, waarmee het aantal winkels op 311 komt. Deze verkooppunten, verspreid over 32 landen in Europa, Amerika en Azië, vormen de basis voor de fysieke retail, die de belangrijkste inkomstenbron van het merk bleef. Deze groeide met 6 procent in het eerste halfjaar en vertegenwoordigde 80 procent van de totale omzet.

Deze inkomsten worden aangevuld door het online kanaal, waar de omzet met 12 procent toenam, iets minder dan de 15 procent aan het einde van 2024. Dit vertegenwoordigt 20 procent van de totale omzet, tegenover 21 procent van de totale omzet van het bedrijf aan het einde van het laatste volledige boekjaar. Het bedrijf heeft al maatregelen genomen om deze schijnbare vertraging aan te pakken door de online winkel een wereldwijd platform te maken dat ‘vrijwel’ in alle landen ter wereld beschikbaar is.

Wat betreft de ontwikkeling per markt, wijst de directie van Bimba y Lola op een positieve omzetgroei in alle landen waar het bedrijf actief is, zowel in Spanje als in de rest van de wereld. De internationale activiteiten sloten het eerste halfjaar van het boekjaar af met 44 procent van de totale omzet van het bedrijf, in lijn met de 44 procent van de omzet aan het einde van 2024, maar iets lager dan de 46 procent die de activiteiten van Bimba y Lola vertegenwoordigden aan het einde van het eerste halfjaar een jaar geleden.

Samenwerking met Museo Reina Sofía

Voor het tweede halfjaar van 2025 heeft Bimba y Lola geen economische voorspellingen of verwachtingen gedeeld. Het bedrijf meldt alleen dat het het tweede halfjaar begint met de ondersteuning van de retrospectieve tentoonstelling gewijd aan Maruja Mallo, georganiseerd door het Museo Reina Sofía in Madrid. Deze samenwerking past in de strategie van het bedrijf om de kunstwereld te steunen, ermee samen te werken en zich ertoe te verhouden, en is een voortzetting van de samenwerking met de National Gallery in Londen.