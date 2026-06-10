Bimba y Lola: winst schiet omhoog naar 8 miljoen euro in 2025

Madrid – De Galicische modegigant Bimba y Lola heeft vandaag de winstgevendheidscijfers voor het boekjaar 2025 bekendgemaakt. Deze cijfers geven een duidelijker en vollediger beeld van de prestaties van het bedrijf gedurende het afgelopen jaar. Ze vullen de eerdere geschatte verkoopcijfers aan, die begin maart 2026 door de directie werden gepresenteerd.

Volgens de informatie van de directie sloot Bimba y Lola het boekjaar 2025, eindigend op 28 februari 2026, af met een totale omzet van 250 miljoen euro. Dit is een stijging van plus 6,83 procent ten opzichte van de 234 miljoen euro omzet in het voorgaande boekjaar 2024. Dit groeipercentage duidt op een versnelling van de omzetgroei, vergeleken met de plus drie procent groei in 2024 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Op het gebied van winstgevendheid rapporteert Bimba y Lola een brutobedrijfsresultaat (ebitda) van 32 miljoen euro voor 2025. Dit is een indicator die de directie voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 niet openbaar maakte. De waarde vertegenwoordigt een groei van bijna 13 miljoen euro, een stijging van plus 68,42 procent, vergeleken met de 19 miljoen euro aan het einde van het vorige boekjaar. Dit resulteert in een ebitda-marge van dertien procent op de omzet.

De winstgevendheid wordt verder onderstreept door een nettowinst van 8 miljoen euro aan het einde van het boekjaar. Dit bedrag is een stijging van plus 433 procent ten opzichte van de circa 1,5 miljoen euro nettowinst in 2024, een toename van 6,5 miljoen euro. Hiermee herstelt Bimba y Lola een deel van het verloren terrein door recente expansie- en consolidatie-initiatieven. Het bedrijf nadert de 18,2 miljoen euro nettowinst uit 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. In dat jaar behaalde het bedrijf een omzet van 226,8 miljoen euro en een ebitda van 35,8 miljoen euro.

“Ons jaar 2025 was in veel opzichten echt positief”, benadrukt Jose Manuel Martínez, CEO van Bimba y Lola, in een verklaring van de directie van het Spaanse modemerk. “De goede ontwikkeling van onze vergelijkbare omzet in alle markten toont een groeiende waardering voor het merk en moedigt ons aan om te blijven verbeteren.” Hij voegt toe: “We hechten ook veel waarde aan de voortdurende versterking van onze teams en middelen om Bimba y Lola verder uit te bouwen als een Spaans merk met een wereldwijd bereik.” Over dit doel zegt hij: “Nu we onze eerste twintig jaar hebben volgemaakt, zijn we nog steeds enthousiast over dit avontuur.”

Spanje als groeimotor

Kijkend naar de overige prestatie-indicatoren voor 2025, werd 78 procent van de omzet, circa 195 miljoen euro (plus 5,48 procent), gegenereerd via de fysieke verkooppunten. Deze zijn verspreid over 34 markten wereldwijd. Het netwerk van eigen winkels en franchisewinkels groeide in 2025 tot een totaal van 321 winkels. Dit is een netto toename van elf winkels ten opzichte van de 310 verkooppunten eind 2024.

Het digitale kanaal was in 2025 goed voor 22 procent van de wereldwijde omzet van Bimba y Lola, wat neerkomt op ongeveer 55 miljoen euro (plus 11,92 procent). Het online kanaal wordt daarmee steeds belangrijker voor de bedrijfsbalans. Het aandeel steeg van 21 naar 22 procent van de totale omzet. De groei vertraagde echter licht in vergelijking met de plus vijftien procent groei in 2024 ten opzichte van 2023.

Tot slot, wat de markten betreft, werd ongeveer 58 procent van de omzet in 2025 in Spanje gegenereerd. Dit komt neer op een waarde van circa 145 miljoen euro (plus 10,65 procent), vergeleken met 56 procent in 2024. De internationale activiteiten daalden in aandeel van 44 naar 42 procent van de totale omzet, met een bedrag van ongeveer 105 miljoen euro (plus 1,98 procent). De directie van Bimba y Lola benadrukt echter dat de vergelijkbare omzet in alle operationele markten een ‘goede ontwikkeling’ doormaakte.

De reden dat de ebitda met bijna 13 miljoen euro is gestegen, terwijl de nettowinst met 6,5 miljoen euro toenam, is de ‘gematigdere verbetering ten opzichte van de ebitda’. Dit komt ‘voornamelijk door de grote investeringsinspanningen van de groep tussen 2018 en 2024’. De directie licht toe dat ‘de investeringen in internationale expansie, modernisering van het winkelnetwerk, logistieke automatisering, systeeminrichting en de bouw van een nieuw hoofdkantoor’ cruciaal zijn voor de strategie op de middellange en lange termijn. Deze investeringen ‘leiden op korte termijn echter tot hogere afschrijvingen en financieringskosten’.