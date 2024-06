Binnenkijken in het nieuwe Europese hoofdkantoor van Authentic Brands Group

Na een officiële opening heeft het wereldwijde modegroep Authentic Brands Group buitenstaanders een glimp gegeven van het onlangs geopende hoofdkantoor in Londen.

De locatie, gelegen aan de prestigieuze March Arch-straat in de stad, dient als vlaggenschip voor de Europese activiteiten van het bedrijf en biedt bezoekers inzicht in elk van de merken in de portefeuille, waaronder onder andere Reebok, Hunter en Juicy Couture.

In de ruimte van ruim 2300 vierkante meter, waar 70 werknemers zijn gevestigd, bevindt zich een reeks showrooms voor de merken die de groep vertegenwoordigt, waar lifestyle-, sport-, entertainment- en mediaproducten centraal staan.

In een persbericht zei Jarrod Weber, chief brand officer voor Authentic, over de nieuwe locatie: "Terwijl Authentic zijn aanwezigheid wereldwijd blijft vestigen, zijn we verheugd om ons nieuwe hoofdkantoor te openen op 5 Marble Arch, dat dient als het hoofdkantoor voor onze Europese divisie. "Het was geweldig om ter plaatse te zijn voor deze uitrol, en onze deuren zijn en blijven open voor creativiteit, samenwerking en uitmuntendheid."

Neem hieronder een kijkje in het nieuwe Europese hoofdkantoor van Authentic.

Authentic London hoofdkantoor. Credits: Authentic.

