Birkenstock behaalt hoogste omzet ooit in derde kwartaal

Schoenenmerk Birkenstock Holding Plc heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 een flinke groei doorgemaakt en een omzetrecord voor die periode neergezet. Birkenstock behaalde in het derde kwartaal een omzet van 565 miljoen euro, zo is te lezen in een persbericht. Daarmee lagen de omzet 19,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

"We hebben de hoogste kwartaalomzet in onze geschiedenis behaald, gedreven door een onverminderde en groeiende vraag in alle segmenten, kanalen en categorieën", aldus Birkenstock-CEO Oliver Reichert. "Als supermerk trekken we de aandacht van onze belangrijkste handelspartners en hun klanten, die steeds kieskeuriger en bewuster worden in hun uitgaven. Ze zoeken ook naar meer fysieke contactpunten met de producten."

Het bedrijf realiseerde een omzetgroei in alle markten. De groei was vooral sterk in Azië, de Stille Oceaan, het Midden-Oosten en Afrika (APMA) met een stijging van 41 procent op basis van constante wisselkoersen. In Europa groeiden de inkomsten met 19 procent, in Noord- en Zuid-Amerika met 15 procent.

Ook opgesplitst naar distributiekanalen was er sprake van groei. In de directe verkoop steeg de omzet met 14 procent en in de groothandel met 23 procent.

De winst voor rente, belastingen, amortisatie en afschrijvingen (EBITDA), gecorrigeerd voor bijzondere posten, lag met 186 miljoen euro 15 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De gerapporteerde nettowinst steeg met 18 procent tot 75 miljoen euro, terwijl de gecorrigeerde winst voor het kwartaal met 14 procent steeg tot 92 miljoen euro.

"Onze resultaten voor het derde kwartaal laten zien dat we in staat zijn om te voldoen aan de vraag van de consument en ons aan te passen aan de koopgewoonten, terwijl we tegelijkertijd onze gedisciplineerde, technische verkoopbenadering behouden, die ons leidende principe blijft", aldus Reichert.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.