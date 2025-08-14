Birkenstock blijft groeien in derde kwartaal en bevestigt prognoses

De Duitse schoenenfabrikant Birkenstock heeft zijn groei voortgezet in het derde kwartaal van boekjaar 2024/25. Dit blijkt uit een recent tussenrapport dat het aan de New Yorkse beurs genoteerde moederbedrijf Birkenstock Holding plc donderdag publiceerde.

In de maanden april tot en met juni behaalde de groep een omzet van 1,3 miljard euro. Dit komt neer op een groei van twaalf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met zestien procent.

De groothandelsomzet steeg met vijftien procent (gecorrigeerd voor wisselkoersen achttien procent) tot 390,2 miljoen euro. De eigen retailomzet steeg met negen procent (gecorrigeerd voor wisselkoersen twaalf procent) tot 243,9 miljoen euro.

Birkenstock meldt opnieuw dubbele groeicijfers in alle regio's

Birkenstock boekte in het afgelopen kwartaal opnieuw dubbele groeicijfers in alle regio's. In Amerika steeg de omzet met tien procent (gecorrigeerd voor wisselkoersen zestien procent) tot 312,3 miljoen euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, steeg de omzet met dertien procent tot 258,6 miljoen euro, zowel in de gerapporteerde valuta als gecorrigeerd voor wisselkoersen.

De sterkste groei werd opnieuw behaald in de regio Azië-Pacific, met een omzetstijging van eenentwintig procent (gecorrigeerd voor wisselkoersen vierentwintig procent) tot 63,2 miljoen euro.

Nettowinst stijgt met 73 procent

Door prijsverhogingen en een betere bezetting van de productiefaciliteiten steeg de brutomarge van 59,5 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 60,5 procent. Hierdoor steeg het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) met zeventien procent tot 218,3 miljoen euro.

De gerapporteerde nettowinst bedroeg 129,2 miljoen euro, een stijging van 73 procent ten opzichte van vorig jaar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de winst met zesentwintig procent tot 116 miljoen euro.

Jaarprognoses blijven ongewijzigd

Birkenstock CEO Oliver Reichert ziet het bedrijf nog steeds op koers. ‘De resultaten van het derde kwartaal bevestigen het sterke fundament van ons merk’, verklaarde hij. Hij benadrukte de recente margeverbeteringen. ‘We denken dat we goed gepositioneerd zijn om de impact van de huidige overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de EU, die vijftien procent invoerrechten met zich meebrengt, op te vangen door een combinatie van prijsaanpassingen, kostenbeheersing en voorraadbeheer. Zo borgen we de gezondheid en winstgevendheid van Birkenstock op lange termijn’, aldus Reichert.

Gezien de huidige cijfers handhaaft het management zijn jaarprognoses. Voor 2024/25 wordt nog steeds een omzetgroei ‘aan de bovenkant’ van de oorspronkelijke bandbreedte van vijftien tot zeventien procent verwacht, gecorrigeerd voor wisselkoersen.

De prognose voor de gecorrigeerde EBITDA-marge blijft 31,3 tot 31,8 procent. Hierbij is al rekening gehouden met de ‘aanzienlijke zwakte’ van de Amerikaanse dollar, aldus het bedrijf.